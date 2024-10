Headphones Weekend srazil ceny JBL sluchátek až o 25 %!

Komerční sdělení: Poté, co před pár dny přední výrobce audio příslušenství JBL zlevnil razantně skrze slevové kódy svou kompletní nabídku soundbarů, přichází dnes další skvělá akce z jeho dílny. Až do neděle 20. října totiž můžete na jeho eshopu ušetřit při nákupu sluchátek až 25 %, což rozhodně není málo! Jak slevy získat?

Naprosto jednoduše. U sluchátek, na které se slevy vztahují, uvidíte slevový kód ve tvaru WEEKEND15, WEEKEND20 či WEEKEND25. Ten stačí následně vepsat do pole pro slevový kód a sleva je vaše. A že je o co stát. Do slevy se totiž dostaly kousky, které stojí rozhodně za to! Co byste řekli například 15% slevě na parádní špuntová sluchátka JBL Tour Pro 3, jejichž cena je standardně 7690 Kč, avšak díky slevovému kódu vás nyní vyjdou jen na 6537 Kč? Další peckou, která by vám neměla uniknout, je 15% sleva na sluchátka JBL Live Flex 3, která stojí standardně 5190 Kč, avšak díky slevovému kódu vás vyjdou jen na 4412 Kč. A konečně, oblíbený model JBL Tune 670NC se standardní cenou 2590 Kč vás díky 25% slevě s kódem WEEKEND25 vyjde jen na 1943 Kč! Šetřit se tedy dá ve velkém stylu.

Kompletní nabídku zlevněných sluchátek JBL naleznete zde