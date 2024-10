Tyto skvělé hry pro macOS získáte nyní výjimečně zdarma

The New Sheriff je zábavná westernová hra s prvky roguelike, kde se ujmete role nového šerifa s problémy s pamětí. Ve městě, kde jsou běžné loupeže a ticho, budete muset vypátrat bandity, najít jejich vůdce a chránit občany. Jako nový šerif budete muset hlídat město, hledat hledané osoby a eliminovat je, mařit loupeže a vyzývat bosse na souboj. Můžete se vyzbrojit v obchodě, získat odbornou péči od lékaře, navštívit saloon, hrát karty u stolu s podvodníky a mnoho dalšího. The New Sheriff je plná akčních střílečkových prvků, s náhodně generovanými úrovněmi a špetkou štěstí.

Fotogalerie The New Sheriff 4 The New Sheriff 2 The New Sheriff 1 The New Sheriff 3 The New Sheriff 5 Vstoupit do galerie