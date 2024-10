Měl Apple přidat do iPhone 16 Pro Touch ID?

Už při představení letošních iPhonů se objevila řada lidí, kteří si povsteskli nad tím, že Apple nedal do tlačítka pro ovládání fotoaparátu Touch ID. Tlačítko totiž svým tvarem připomíná to, které Apple používá u těch iPadů, které stále ještě nemají Face ID a odemykají se právě pomocí Touch ID. Technicky by pro Appel nebyl zřejmě žádný problém integrovat do tohoto tlačítka také snímač otisků prstů, který jako první nabídl iPhone 5s v roce 2013. Myšlenka je to sice zajímavá, ale otázka je, k čemu by bylo Touch ID v telefonu vybaveném Face ID dobré.

Jediná možnost, která mě napadá je, že bychom mohli pro aplikace, které vyžadují extra bezpečnost, jako je například Apple Wallet, bankovnictví, elektronické zámky a podobně používat obě zabezpečení. V podobných aplikacích by si mohl uživatel sám aktivovat nutnost ověřit se při přihlášení do aplikace jak pomocí Face ID, tak i pomocí Touch ID. Vzhledem k tomu, že jsou na sobě systémy nezávislé, opravdu by to zvýšilo bezpečnost a to i přes to, že Apple tvrdí o Face ID, že je výrazně bezpečnější než Touch ID. Pokud musí útočník překonat dva systémy zabezpečení, je to vždy složitější než překonat jeden. Ovšem na druhou stranu pro oba systémy vždy existuje jedno heslo, pomocí kterého telefon odemknete v případě, kdy není možné rozpoznat váš otisk nebo tvář. Apple by tak musel přinést i možnost nastavit dvě hesla tedy pro Face ID jedno a pro Touch ID další.

Je otázka, kolik uživatleů by si takové zabezpečení aktivovalo a využívalo a zda by tím vůbec stoupla bezpečnost, protože případů, kdy někdo obejde Touch ID nebo Face ID bude celosvětově naprosté minimum a když už někdo nkomu hackne iPhone, což je možné, tak to rozhodně není nic, co by se týkalo běžného člověka, ale někoho, u koho to skutečně dává útočníkům smysl. Applu by navíc vzrostly náklady na výrobu tlačítka. Právě fakt malé využitelnosti a dalších nákladů navíc je kombinací, proč Applu zřejmě příliš nedávalo smysl vybavit iPhone 16 Pro dvojící zabezpečení v podobe Face ID a Touch ID.