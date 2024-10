Do aukce míří jeden z nejvzácnějších počítačů Apple v historii

Do aukce se chystá jeden z nejvzácnějších počítačů Apple v historii. Jedná se konkrétně o prototyp Apple Macintosh z roku 1983 s jednotkou „Twiggy disk“, u kterého se prodejní cena očekává vysoce nad 100 000$. Aukce bude probíhat v aukční síni Bonhams v New Yorku od 13. do 23. října letošního roku. Kromě toho, že se jedná o prototyp, je počítač vzácný také tím, že má 5,25″ disketovou jednotku, kterou Apple označoval jako Twiggy. Ta se však nikdy nedostala do produkční verze, protože byla podle inženýrů nespolehlivá a tak ji Apple ještě před tím, než počítač uvedl na trh vyměnil za 3,5″ jednotku.

Sám Steve Jobs nařídil, aby byly všechny prototypy s 5,25″ jednotkou zničeny, ovšem jeden jediný počítač se nařízení velkého šéfa vyhnul. Součástí aukce je počítač, ale také klávesnice s ručně psaným sériovým číslem prototypu a taktéž prototyp myši Apple m01000 s unikátním konektorem. Součástí software jsou pak ranné, nedokončené verze aplikací, které byly součástí systému Macintosh. Některé aplikace pak ukazují, že počítač byl určen na testování samotnému Stevu Jobovi, protože je na něm vidět jeho podobizna v rámci některých nápověd, a to včetně jména Steve. Pokud tedy máte zájem o kus počítačové historie, je tento počítač rozhodně zajímavou investicí.