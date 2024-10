Tesla začala prodávat karaoke kit

Tesla je připravena na to, že uvíznete někde v zácpě nebo na někoho dlouho čekáte, a to sérií aplikací a her, které jsou zabudované v palubním počítači. Jednou z vychytávek, které vám pomohou krátit si čas je také karaoke. Pro svůj zpěv pak můžete použít integrované mikrofony ve voze nebo si koupit speciální karaoke set od Tesly, který nabízí dvojici stylových mikrofonů. CaraokeMic, jak se tento set, jmenuje vypadá skutečně dobře, a kromě dvojice bezdrátových mikrofonů v něm najdete také pouzdro, datový kabel, nabíjecí kabel a přijímač signálu.

Mikrofony se jednoduše spárují s vaším vozem a následně můžete až 10 hodin v kuse na jedno nabití obšťastňovat celou posádku vozu vaším neodolatelným zpěvem. Jedná se o opravdu pěknou záležitost a mikrofony vypadají skvěle, ovšem Tesla si za ně účtuje 215$. Záleží tedy jen na vás, zda zůstanete u integrovaných mikrofonů nebo sáhnete po tomto setu.