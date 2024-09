5 technologických vychytávek, bez kterých nemůžu žít

Ještě než začnete číst, prosím, nechystejte mě za slova v nadpisu. Samozřejmě, že člověk dokáže žít bez čehokoli, ale těchto pět následujících vychytávek používám skutečně den co den a jsou pro mě ty nejdůležitější v mém životě. Každý to může mít zcela jinak a nikomu rozhodně nenutím, že by měl mít stejný žebříček, ale ten můj je následující a to včetně pořadí jejich důležitosti.

AirPods

Od roku 2018 jsou AirPods produktem, který používám den co den a vlastně od té doby nepamatuju hovor, který bych řešil bez AirPods. I na krátké hovory je používám a usnadňují mi život, protože mohu dělat cokoliv, co chci, bez toho, aniž bych musel v ruce držet telefon. Díky AirPods jsem se naučil efektivně využívat čas a při procházce se psem, při grilování a při v podstatě čemkoli buď telefonuju nebo si pouštím do ucha nějaké podcasty. AirPods jsou za mě extrémně intimní zařízení, které mi umožňuje poslouchat, co chci, kdy chci a neruším tím okolí. I ve všech autech, kde mám perfektní audio systém, tak na telefonování používám vždy AirPods. Pokud bych měl být na pustém ostrově a mít jen dvě věci, je to iPhone a AirPods. Aktuálně používám AirPods Pro 2. generace, ale v podstatě je mi jedno, o jaký typ se jedná. Skvělá kompatibilita s ekosystémem Applu, okamžitá detekce ucha a perfektní výdrž baterie, to je to, co z AirPods dělá naprostou jedničku v mém seznamu pěti technologických vychytávek, bez kterých nemohu žít.

iPhone

Asi není překvapením, že je na tomto seznamu iPhone. Každý jej používá primárně na něco jiného. V mém případě je to na prvním místě prostředek k telefonování, na druhém pak fotoaparát a na tom třetím mi slouží po poslouchání podcastů a sledování videí na YouTube před spaním. Nemám v něm stovky aplikací a vystačím si většinou s tím, co v něm je. Vlastně kromě aplikací pro obsluhu domácnosti jako je Miele, Tuya, Ajax nebo aplikací pro sledování stavu vozu nepoužívám nic moc jiného. Zcela upřímně jsem již párkrát za ty roky, co mám iPhone, přemýšlel nad tím, že bych vyzkoušel něco nového, zajímavého, ovšem FaceTime a iMessage jsou pro mě tak klíčové služby, které používají všichni v mém okolí, že si reálně neumím příliš představit přejít na Android.

Ray-Ban Meta

Jsou věci, pro které se snadno nadchnu a za pár dní mi leží v šuplíku, ve kterém zůstanou pár let a pak je buď nekomu dám nebo pokračují plynule ze šuplíku do koše. Je pravda, že jsme se při koupi Ray-Ban Meta bál, aby to nebyl stejný příběh, ovšem nastal přesný opak. Líbí se mi, že i když je produkt sám o sobě velmi jednoduchý, Meta jej neustále vylepšuje a to opravdu zajímavým způsobem, kdy se snaží přinášet nové možnosti a funkce. Zároveň je to věc, kterou zkrátka nosíte den co den, jsou to sluneční brýle s tím, že kdykoliv chcete, máte možnost pořídit záběry, které jsou zcela jedinečné a hned tak někdo je nemá. Vidíte si obě ruce, máte POV záběry a můžete tak legálně natáčet i při řízení auta, protože brýle ovládáte pouze hlasem. Záběry jsou dostatečně kvalitní na to, abyste je mohli přehrávat i na velkém televizoru a Ray-Ban Meta mě stále baví víc a víc. Videa, kde držím syna v bazénu nebo s ním dělám „letadlo“ nad sebou zkrátka jinak než s touto vychytávko takto snadno nenatočíte.

PS5

Jelikož dva z mých tří nejlepších kamarádů bydlí v Praze a ten třetí kousek od Brna, tak místo toho, abychom zašli na pivo, párkrát do týdne zapneme večer konzole a na nich Warzone. Jde o relaxaci, pokec a samozřejmě i přes to, že máme chuť se zlepšovat a vyhrávat, mnohem důležitější než nějaké skóre je pro nás si to pořádně užít a zasmát se. Se všemi se zhruba jednou za dva, tři měsíce vídáme i osobně, ale Warzone je opravdu super způsob, jak spolu „trávit čas“, i když nemáme možnost být na jednom místě. PS5 je vlastně jen prostředek k něčemu, co mě baví a asi by bylo jedno, zda hraju na PC nebo Xboxu, ale já mám odmala rád Playstation a jsem mu věrný do dnes.

Smart garáž

Možná se to někomu může zdát jako naprostá hloupost, ale z celé chytré domácnosti mi nic neusnadnilo život tak, jako garáž ovládaná pomocí iPhone. Je jedno, zda jsme zrovna se synem v bazénu nebo jsme na druhém konci světa. Kdykoliv, kdy dorazí kurýr, stačí mu říct, že otevřu garáž a po příjezdu si najdu svůj balíček uvnitř garáže. Pokud rádi a často objednáváte online, což je případ naší rodiny, a zároveň rádi cestujete a snažíte se trávit doma co nejméně času, pak je právě možnost nechat si doručit zásilky i v době své nepřítomnosti naprosto perfektní. Díky prostoru, který mám v garáži na tři vozy, se mi sem vejde jakákoli zásilka, která se vejde do dodávky. Samozřejmě je čas od času fajn nechat tam pro kurýra nějakou tu plechovku Red Bullu nebo něco, co ho potěší a on je pak spokojený stejně, jako vy.