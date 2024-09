Hvězda The Last of Us propaguje přednosti hlavní novinky z iOS 18!

Společnost Apple ještě před oficiálním spuštěním prodeje nových modelů letošních iPhonů zveřejnila hned tři nové reklamní spoty, které světu představují některé nové funkce jablečné umělé inteligence Apple Intelligence. Hlavní hvězdou reklam je anglická herečka Bella Ramsey, známá z úspěšného seriálu The Last of Us.

Videa ze vzpomínek

První video ukazuje, jak snadno vytvořit vlastní paměťové video pomocí funkce Apple Intelligence. Stačí zadat popis do aplikace Fotky a umělá inteligence vybere nejlepší fotografie a videa, aby vytvořila příběh s vlastním narativním obloukem.

Shrnutí e-mailů

Druhé video prezentuje novou funkci shrnutí e-mailů. Jedním klepnutím můžete získat přehled o dlouhém e-mailu a rychle se dostat k jádru věci. Můžete si také prohlížet shrnutí e-mailů přímo ve složce s vaší doručenou elektronickou poštou.

Ještě osobnější Siri

Třetí video zdůrazňuje, jak osobní a užitečná může být Siri s novými funkcemi Apple Intelligence. Siri bude schopna lépe porozumět vašim potřebám, provádět akce napříč aplikacemi a poskytovat vám pomoc jako nikdy předtím.

Apple potvrdilo, že první funkce Apple Intelligence budou dostupné již v říjnu. Mezi ně patří nástroje pro psaní, shrnutí notifikací, vlastní vzpomínková videa v nativních Fotkách, shrnutí e-mailů a další. Další funkce Apple Intelligence včetně vylepšení Siri, Genmoji, Image Playgrounds a dalších, budou postupně přicházet v následujících měsících. Některé funkce Apple Intelligence nemusí být dostupné ve všech oblastech.