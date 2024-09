Divněji to nejde: Apple Intelligence bude v EU pořádný paskvil a to (asi) už od října

Značná část včerejší Apple Keynote byla věnována rekapitulaci funkcí souvisejících s Apple Intelligence, tedy s AI systémem Applu představeným na červnové WWDC, od kterého si kalifornský gigant slibuje dohnání konkurence v čele s Googlem či Microsoftem. Apple Intelligence má být totiž hluboce integrována do jeho operačních systémů a celkově má uživatelům usnadnit jejich životy tím, že mnoho věcí dokáže vyřešit snadno za ně, zjednodušit a tak podobně. Háček je však v tom, že s jejím spuštěním v plnohodnotné verzi počítá Apple zatím jen v americké angličtině, byť na dalších typech angličtiny již pracuje a chce s nimi přijít v prosinci. V tiskové zprávě, kterou včera v souvislosti s Apple Intelligence zveřejnil na svém webu, pak poodhaluje i část plánů s Apple Intelligence pro Evropskou unii, ale skoro by se až chtělo říci, zda to vůbec má z jeho strany smysl.

V tiskové zprávě Applu stojí konkrétně: „ Apple Intelligence1 bude k dispozici jako bezplatná aktualizace softwaru. První sada funkcí Apple Intelligence bude k dispozici v betaverzi příští měsíc jako součást iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS Sequoia 15.1 a další funkce budou přibývat v následujících měsících. Apple Intelligence bude k dispozici na iPhonu 16, iPhonu 16 Plus, iPhonu 16 Pro, iPhonu 16 Pro Max, iPhonu 15 Pro, iPhonu 15 Pro Max a dále na iPadu a Macu s čipem M1 nebo novějším, které mají Siri a jazyk systému nastavený na americkou angličtinu. Podpora pro další jazyky a platformy bude přicházet během příštího roku.“ s tím, že pod 1 se skrývá dodatek „V EU je Apple Intelligence k dispozici pro Mac, v současné době není k dispozici pro iPhone a iPad.“

Pokud si tedy slova Applu zrekapitulujeme, někdy v říjnu bude zřejmě v EU spuštěna Apple Intelligence, avšak bude jednak jen pro Mac a jednak jen v americké angličtině a to včetně nastavení systému. Ve výsledku tedy bude novinka využitelná jen pro hrstku uživatelů, jelikož abyste ji byli schopni nějak zajímavěji využít, byla by třeba mít v angličtině například i vaše veškeré mailové zprávy, komunikovat v angličtině a tak dále – a to navíc té americké. Jedině tak si totiž bude Apple Intelligence s vašimi daty vědět rady. Skoro by se tak až chtělo říci, že její spuštění na území EU je naprosto bezpředmětné. Jak už navíc Apple známe, nebylo by překvapením, kdyby se pod „EU“ skrývaly jen některé země, kde například funguje Siri v jejich mateřském jazyce či by bylo spuštění omezeno jiným parametrem. Jednak tedy zatím úplně nedáme ruku do ohně za to, že bude Apple Intelligence spuštěna i v Česku a jednak její spuštění stejně ve výsledku nebude znamenat zhola nic.