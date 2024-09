Microsoft: Apple tahá svět za nos, herní streamovací aplikace na iPhonech ve skutečnosti nechce

Když na začátku letoška Apple překvapivě povolil v App Store na iPhonech streamovací herní služby, které do té doby striktně mazal, nejednoho fanouška videoher velmi potěšil. Obecně se totiž očekávalo, že do App Store zamíří řada streamovacích aplikací v čele s Xbox Cloud Gaming, tedy jednou z nejvyužívanějších streamovacích herních platforem současnosti. Zatím se tak však nestalo a úřady se tak začínají pomalu ptát, proč tomu tak je. Na to konto se nyní rozhodl vyjádřit Microsoft, který zaslal britskému úřadu pro hospodářskou soutěž poměrně drsné vysvětlení toho, proč zatím není pro žádnou herní streamovací aplikaci na iPhonech místo.

Odpověď Microsoftu je ve své podstatě jednoduchá a vlastně i očekávatelná. Redmondský gigant tvrdí konkrétně to, že ačkoliv Apple formálně herní streamovací služby na iOS skutečně povolil, kvůli řadě pravidel App Store nemohou herní aplikace ze své podstaty splňovat tato pravidla. Ta například vyžadují, aby předplatná a dodatečné nákupy ve hrách byly zpřístupněny i na iPhonech coby in-app nákupy nebo chcete-li mikrotransakce, což ale ve výsledku není logicky možné. Vždyť streamovací aplikace by měly fungovat ve výsledku jen jako jakési zrcadlení vzdáleného obsahu. Apple by ale z nich chtěl udělat hybrida, který sice bude obsah zrcadlit, ale nákupy poběží přes jeho platební systémy a tím pádem bude Apple získávat peníze. Platit provizi u streamovacích herních aplikací pak není nejenže technicky nesmyslné a extrémně komplikované, ale taktéž ekonomicky neudržitelné.

Další problém je dle Microsoftu naprosto nedostatečná podpora Applu pro alternativní obchody s aplikacemi a webové aplikace, kdy například webové aplikace nemohou přistupovat k hardwarovým funkcím zařízením a jsou tedy ve výsledku oproti klasickým aplikacím poloviční. Ani tudy tedy cesta příliš nevede, jelikož dostat herní streamovací aplikaci na iPhony je i v tomto případě opravdu složité a je otázkou, zda vůbec smysluplné. Apple tedy bude mít dost možná co vysvětlovat u budoucích soudů, jelikož toto nastavení pro App Store rozhodně pozitivní není, ba právě naopak.