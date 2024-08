Disney+ nabídne čtyři exkluzivní díly The Simpsons, které jinde neuvidíte

The Simpsons neboli Simpsonovi letos odvysílají již 36. řadu jednoho z nejpopulárnějších seriálů na světě. Jak jistě všichni fanoušci Homera, Marge, Meggie, Barta, Lízy a dalších hrdinů dobře vědí, je tento seriál spjatý již od svého začátku se stanicí Fox, pro kterou původně vznikl, aby vyplnil krátké mezery mezi televizními novinami a večerním filmem. Ovšem zatím co 36. řada bude mít premiéru na Foxu, vzniknou hned čtyři exkluzivní epizody, které nebude možné vidět nikde jinde, než na Disney+. Pokud jste tedy stejně jako já fanouškem tohoto seriálu a každý díl jste viděli hned několikrát, nezbývá, než si předplatit Disney+, abyste viděli skutečně všechny epizody. Zatím co klasická 36. řada začne vysílání na Foxu od 29. září letošního roku, v případě exkluzivit na Disney+ je tomu trošku jinak.

Epizody, které uvede exkluzivně Disney+, nesou názvy The Past and the Furious, Yellow Planet, a O C’mon All Ye Faithful (poslední jmenovaná je dvojdílná epizoda), s tím, že je Disney uvede nezávisle na samotné 35. řadě. Jediné, co víme, je, že dvojdíl s názvem O C’mon All Ye Faithful bude k dispozici od 17. prosince a jedná se o díl s vánoční tématikou. Jedná se zároveň o díl, který je věnovaný 35. výročí od vydání první epizody The Simpsons na Foxu v roce 1989.

Epizody The Past and the Furious a Yellow Planet budou zaměřené na Halloween a budou k dispozici před tímto populárním americkým svátkem, kdy konkrétně však Disney zatím neuvedlo. Simpsonovi mají již nyní na Disney+ několik speciálních krátkých filmů, ale vůbec poprvé v historii se setkáme s tím, že Disney+ uvede exkluzivně celý díl vytvořený pro tuto streamovací platformu.