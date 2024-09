Fotky krytů pro iPhony 16 (Pro) potvrzují hned několik novinek

Do představení iPhonů 16 Pro zbývá už jen necelý týden a určitě proto nepřekvapí, že množství úniků informaci, které je s předstihem poodhaluje, pozvolna graduje. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i oblíbený leaker Majin Bu, kterému se dostaly do rukou kryty iPhonů 16 (Pro), jenž by měly být buď pravé, nebo by minimálně měly být jejich přesnými kopiemi a to včetně barevných variant. Kromě barev však tyto kryty odhalují, nebo možná lépe řečeno potvrzují pár novinek, které byly pro iPhony 16 (Pro) předpovídány v minulých týdnech a měsících.

Na snímcích zachycujících konkrétně silikonové kryty pro chystané iPhony, si lze všimnout hned tří věcí, které jsou pro novou modelovou řadu poměrně zásadní. Jednak všechny kryty disponují akčním tlačítkem, které tedy dorazí z řady Pro i na základní modely, jednak mají všechny výřez pro nové ovládací tlačítko pro fotoaparát s názvem Capture Button a jednak je u řady 16 vidět přepracovaný fotoaparát po vzoru iPhonů X/XS. Poměrně zajímavé je pak to, že 6,9″ iPhone 16 Pro Max bude alespoň dle srovnání krytů takřka stejně velký jako 6,7″ iPhone 16 Plus. Zvětšovat se tedy zřejmě bude primárně skrze zúžení rámečků, což je rozhodně pozitivní zpráva. Přeci jen, modely Plus/Max jsou už tak dost velké a jakýkoliv výraznější nárůst by už mohl být docela na škodu.