Přes Sign in with Apple se šlo přihlásit na AI pornostránky

Přihlášení přes Apple nebo chcete-li Sign in with Apple bylo spuštěno již v roce 2019 jakožto rychlejší, pohodlnější a na ochranu soukromí zaměřený způsob registrace do aplikace nebo webu. Osobně tento způsob využívám, kde to jen je možné. A zřejmě nebudu sám Nyní se ale ukázalo, že tento způsob registrace byl ale možný i na stránkách s obrázky s nahotou, o jejichž vytvoření se zasadila umělá inteligence. Wired před nedávnem zjistil, že možnost přihlášení pomoci Applu je na šesti největších deppfake webech, které se speciálně zaměřují na vytváření falešných aktů. Další nabízená přihlášení na těchto webech byla od Google, Discord, Line a Patreon. Vypadá to, že jelikož je zde přihlášení možné, tak tyto společnosti weby „schválily“.

Jak se ale zdá, s touto možností je konec. Nabídka možnosti Přihlásit se pomocí Apple vyžaduje účet vývojáře. Jakmile Wired upozornil Apple, tak společnost reagovala okamžitým ukončením všech takto používaných vývojářských účtů, což lze jedině pochválit. Podobně se tak stalo také u ostatních společností, neboť stejný krok udělal také Discord. Google uvedl, že proti vývojářům zakročí, až jakmile zjistí porušení podmínek. Patreon uvedl, že zakazuje účty, které umožňují vytváření explicitních snímků, a Line potvrdil, že problematiku vyšetřuje. Společnost X neodpověděla na žádost o komentář ohledně způsobu používání jejích systémů.