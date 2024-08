Slevové šílenství na Niceboy.eu končí již zítra! Ušetřete díky němu až 30 %

Komerční sdělení: Jste-li fanoušky elektroniky Niceboy, máme pro vás fantastickou zprávu. Tento prodejce elektroniky totiž v rámci své velké letní akce srazil cenu mnoha produktů skrze slevové kódy o nemalé částky. Slevy konkrétně snížily ceny až o 30 %, což už je opravdu znát. Určitý háček je sice v tom, že slevy nelze v současnosti „vyfiltrovat“ a vy na ně tak musíte narazit přímo v nabídce eshopu, nicméně ten se jimi naštěstí nijak netají, ale výraznými žlutými štítky u daných produktů na ně upozorňuje. Zlevnily ale například fény či akční kamery. Rozhodně proto není od věci do nabídky Niceboy mrknout a ideálně si udělat radost. Ale pozor! Slevy platí jen do 18. srpna do 23:59! S nákupem tedy neotálejte!

Slevy na Niceboy.eu naleznete zde