Stahujte! Vyšel první měřič výkonu umělé inteligence (nejen) pro iPhone a je zdarma

Vývojáři z Primate Labs stojící za zřejmě nejznámnějším měřičem výkonu Geekbench přichází s další velmi zajímavou novinkou Ta se jmenuje Geekbench AI a jak již jej název napovídá, je zaměřena na testování výkonu zařízení pro úlohy spojené s umělou inteligencí. Jinými slovy, tento software by měl změřit výkon vašeho hardwaru při různých pracovních zátěžích zaměřených na strojové učení, umělou inteligenci a tak podobně.

Jak je u softwarů z dílny Primate Labs zvykem, je i Geekbench AI vytvořen co nejkomplexněji, aby tak byl schopen svým měřením poskytnout co možná nejrealističtější obrázek toho, jak na tom zařízení z hlediska výkonu skutečně je. Super je pak to, že je Geekbench AI k dispozici pro všechny rozšířené platformy v čele s iOS, macOS, Windows, Android či Linux. Do budoucna se tedy bude dozajista jednat o parádní metriku, na základě se budou nové smartphony, tablety a počítače srovnávat. V tuto chvíli však zatím není k dispozici příliš mnoho dat, která by jakákoliv větší srovnání umožnily.

Geekbench AI pro vaši platformu stáhnete zde