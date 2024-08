Nové funkce pro AirPods Pro 2 jsou zase o krok blíž!

Přestože hlavním bodem červnové WWDC bylo odhalení iOS 18 a potažmo AI systému Apple Intelligence, Apple si přichystal velmi pěkné novinky i pro firmware sluchátek AirPods Pro 2. A jelikož je třeba i ten řádně otestovat, vydal dnes v noci již jeho třetí vývojářskou betu ve snaze vyzkoušet s uživateli, co vše už funguje spolehlivě a co je naopak třeba ještě poladit.

Nová beta firmware pro AirPods Pro 2 jak ve verzi s Lightning pouzdrem, tak i USB-C pouzdrem nese označení 7A5266c a na AirPods přepisuje dřívější 7A5244b a na sluchátka dle všeho nepřináší nic, co by na nich nebylo již s příchodem předešlých dvou beta firmwarů. Řeč je konkrétně o podpoře rozpoznání nových gest ve formě zavrtění hlavou při vyjádření negace pro odmítnutí příchozího hovoru a naopak přikývnutí hlavou pro přijetí. K dispozici je rovněž nová funkce Voice Isolation, která by měla omezovat hlasité zvuky na pozadí, abyste tak byli protistranou lépe slyšeni. A konečně, sluchátka se naučí rovněž funkci personalizovaného prostorového zvuku pro hry, kdy jejich vývojáři budou moci zvuk přizpůsobit přesně tak, jak jim pro danou hru dává smysl.