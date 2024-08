Google má oficiálně monopol – co to znamená a co nás čeká dál?

Americký soud nedávno vůbec poprvé rozhodl o tom, že Google má nezákonný monopol na vyhledávání na internetu. Tento přelomový verdikt je významným vítězstvím pro americkou vládu, která se snaží omezit moc velkých technologických společností. Rozhodnutí může přinést zásadní změny na internetu a vysílá signál, že žádná společnost není příliš velká na to, aby byla regulována.

Soudce Amit Mehta rozhodl, že „Google je monopolista a jednal jako monopolista, aby si udržel svůj monopol.“ To zahrnovalo ochranu své dominance na trhu vyhledávačů. Mehta se zaměřil zejména na skutečnost, že Google podepsal smlouvy se společnostmi včetně Applu, aby se stal výchozím vyhledávačem na jejich zařízeních. Google má v současnosti téměř 90% podíl na celkovém trhu a téměř 95% podíl na mobilních zařízeních.

Google se odvolá proti rozhodnutí, které podle něj ztěžuje uživatelům přístup k vyhledávači, který preferují. Odvolací proces může trvat několik let a soudce Mehta dosud nevynesl konkrétní tresty proti Googlu, o kterých se rozhodne na slyšení v září. I když je pravda, že mnoho uživatelů preferuje Google před jakoukoli jinou dostupnou alternativou, pokud verdikt zůstane v platnosti, může to umožnit konkurentům vyvinout lepší produkt, který má skutečnou šanci proniknout na trh. To by mohlo znamenat více možností vyhledávání pro uživatele.

„Pokud jsou dveře zamčené, nemůžete získat zákazníky,“ řekla Fiona Scott Mortonová, profesorka na Yale School of Management a bývalá hlavní ekonomka antimonopolního oddělení ministerstva spravedlnosti. „Dveře už nejsou zamčené. Otevřely se celé odvětví inovátorům s dobrými nápady a pak bychom viděli změnu konkurence.“

Důsledky případu, který byl původně zahájen za vlády Donalda Trumpa, nejsou ještě zcela jasné. Záleží na tom, jakým způsobem Mehta potrestá Google a jak obtížné bude pro společnost podnikat. Při zvažování trestu bude muset Mehta významně potrestat Google a zároveň minimalizovat negativní dopady na uživatele, což je podle Herberta Hovenkampa, odborníka na antimonopolní právo na University of Pennsylvania Carey Law School.

Možná nejpravděpodobnějším řešením by bylo donutit Google odstoupit od všech smluv, které podepsal s výrobci zařízení, aby nabídl Google jako výchozí vyhledávač za určitou částku peněz. To by však mohlo mít na Google jen minimální okamžitý dopad: výrobci se mohou stále rozhodnout udělat z Googlu svůj výchozí vyhledávač.

„Apple bude prostě dělat to, co už dělá,“ řekl Hovenkamp. „A to může platit pro mnoho výrobců zařízení.“ Pokud však nakonec přijde lepší vyhledávač – například poháněný umělou inteligencí, s lepšími bezpečnostními a ochranou soukromí nebo dokonce jiným způsobem zobrazování reklam – pak výrobci zařízení nemusí nutně zůstat u Googlu. Základním principem je, že taková konkurence by měla podnítit inovace, což je dobré pro uživatele.

Scott Mortonová řekla, že Google je v současnosti nejlepším vyhledávačem částečně proto, že ho používá téměř každý a má exkluzivní pozice na různých operačních systémech zařízení, což vytváří „sebeuživující se kruh“. Jeho uživatelská základna mu poskytuje velké množství dat a spolehlivé příležitosti k získávání příjmů, které může poté použít na pokrytí nákladů na vývoj, marketing a akvizice, které mu pomáhají udržet si náskok.

Kromě dopadů na budoucnost internetu by rozhodnutí mohlo ovlivnit způsob, jakým podnikají jiné velké technologické společnosti. „To znamená, že pokud máte dominantní produkt, musíte být velmi opatrní, abyste zajistili, že vaše licenční a smluvní dohody jsou otevřené, protože jejich exkluzivita může být nebezpečná,“ říká Hovenkamp. To by mohlo znamenat větší opatrnost při partnerstvích mezi společnostmi.

Rozhodnutí o Googlu by také mohlo sloužit jako vzor pro budoucí antimonopolní případy, řekl Hovenkamp. Není však jasné, jak předvídatelný bude tento případ pro ostatní probíhající antimonopolní žaloby, které podala administrativa Joea Bidena proti velkým technologickým společnostem.

V procesu jich má hned několik:

Obvinila Apple z udržení monopolu na americkém trhu smartphonů, z nichž iPhone tvoří 65 %. Stížnost tvrdí, že Apple záměrně mařil aplikace, produkty a služby, které by uživatelům usnadnily přechod z iPhonu na jiné smartphony a snížily náklady pro spotřebitele a vývojáře.

Zažalovala Google podruhé kvůli reklamnímu podnikání společnosti, o kterém tvrdí, že dosáhl dominance prostřednictvím protimonopolních fúzí a nátlakem na vydavatele a inzerenty.

Obvinila společnost Meta z toho, že akvizice Instagramu a WhatsAppu má sloužit k tomu, aby potlačila konkurenci a zabránila uživatelům v přístupu k jiným sociálním médiím. Federální soud případ původně zamítl s odůvodněním, že vláda nedefinovala trh, na kterém má Meta monopol, než vládě umožnil znovu podat žalobu.

Obvinila Amazon z toho, že brání svým prodejcům nabízet nižší ceny na jiných online platformách a upřednostňování svých produktů před produkty třetích stran, což uměle udržuje vysoké ceny a nízkou kvalitu.

Scott Mortonová řekla, že každý z těchto případů se liší svým obsahem a precedentem od případu Google, který se opíral o rozhodnutí proti Microsoftu na konci 90. let kvůli jeho protimonopolním praktikám při udržení monopolu na trhu osobních počítačů. „Chování Googlu bylo velmi podobné chování Microsoftu, takže tato podobnost umožnila ministerstvu spravedlnosti ukázat soudci, že toto chování skutečně zapadá do stejného vzorce a proto by mělo být považováno za nezákonné,“ řekla.

Případ Googlu by se proto neměl stát precedentem v existujících případech proti jiným velkým technologickým společnostem. Přispěl však k významné změně nálady, pokud jde o to, jak mohou technologické společnosti očekávat regulaci.