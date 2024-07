Google chystá největší nákup ve své historii

V technologickém světě se schyluje k další obří akvizici. Google, respektive jeho mateřská společnost Alphabet, se totiž podle informací portálu Wall Street Journal chystá koupit kybernetický startup Wiz, který by ji měl pomoci na poli cloudových služeb. A cena? Ta je vskutku astronomická. Za Wiz má být totiž Alphabet ochotna zaplatit až 23 miliard dolarů, tedy v přepočtu asi 535 miliard Kč. Asi proto nepřekvapí, že by se jednalo o největší akvizici, kterou Google ve své historii učinil.

Zdroje Wall Street Journal tvrdí, že jednání obou společností jsou již poměrně daleko a oznámení nákupu by proto nemuselo být příliš daleko. Analytici, kteří vše bedlivě sledují, se nicméně pozastavují nad tím, že je ze strany Alphabet poměrně zvláštní se do takto velké akvizice v době, kdy antimonopolní úřady každičký krok technolologických gigantů detailně kontrolují, vůbec pouštět. Jediným pádným vysvětlením je pak dle nich to, že má Wiz skutečně technologie, které jsou pro Alphabet klíčové, a ta se proto nebojí jít v tomto směru takříkajíc do rizika, které s sebou samozřejmě prověřování akvizice úřady přináší.

Jak již bylo zmíněno výše, Wiz se zaměřuje na cloudové technologie, primárně pak na cloudová řešení kybenetické bezpečnosti, kdy jsou potenciální nebezpečí detekována pomocí umělé inteligence v reálném čase a tedy i zavčas zastavena. Ve spojení s dalšími cloudovými technologiemi Alphabetu by tak mohla společnost na tomto poli výrazně posílit a v ideálním případě by zde mohla dokonce začít udávat tempo.