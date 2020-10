Kolik platí Google Applu, aby byl v Safari výchozím vyhledávačem?

Aby si Google udržel své postavení výchozího vyhledávače na zařízeních Apple, platí svému konkurentovi měsíčně mezi 8 a 12 miliardami dolarů. O smlouvě, jenž zaručuje Applu roční příjem v přepočtu okolo 200 miliard korun, nedávno informoval plátek New York Times a nyní se ní pro možné ohrožení svobodné soutěže zabývá americké ministerstvo spravedlnosti.

Proti dohodě obou technologických gigantů podaly americké úřady stížnost a zahájily s Googlem antimonopolní soudní proces. Dle žaloby si měl pomocí zmíněné smlouvy, jenž byla podepsána v roce 2017, zajistit nezákonné monopolní postavení na trhu s internetovými vyhledávači, neboť se díky ní stal výchozím vyhledávačem na všech Apple zařízeních i službách, tedy včetně Siri. Smlouvu považují američtí žalobci za ukázkový příklad nelegálního jednání vedoucího k zajištění monopolu a likvidaci konkurence. Významnou roli hraje v případu i fakt, že téměř polovina veškerých Google vyhledávání v současnosti pochází právě z Apple zařízení. Kritice ale čelí i samotný Apple, a to proto, že podpis takové smlouvy vůbec umožnil.

Zarážející je na smlouvě i astronomická částka, díky níž si měl Google svou dominanci na trhu pojistit. Uvedených 8 až 12 miliard dolarů, jenž má Google svému konkurentovi pravidelně platit, je totiž vůbec největší částka, kterou Google komukoli vyplácí. Zároveň jde o částku, která pro Apple představuje 14 až 21 % veškerých jeho ročních zisků.

Ze strany Spojených států se každopádně nejedná o první soudní proces podobného kalibru. Pravděpodobně nejznámějším se stal již na začátku tisíciletí případ United States v. Microsoft Corp., v němž americké úřady obvinily redmondskou společnost z toho, že automatickou instalací prohlížeče Internet Explorer společně s operačním systémem Windows znevýhodňuje ostatní hráče na trhu s prohlížeči. Spor nakonec trval půl roku a mezi oběma stranami došlo ke vzájemné dohodě, dle níž Microsoft svůj prohlížeč sice mohl ponechat jako integrální součást Windows, ale jako kompenzaci měl svým konkurentům umožnit přístup k jeho zdrojovým kódům a dalšímu svému know-how.

Jak soudní proces nakonec dopadne zatím nelze předjímat. Pakliže by však Spojené státy v protitrustové žalobě uspěly a smlouva by musela být zrušena, nejenže by Apple pravděpodobně přišel o velmi podstatnou část svého zisku, ale Google by byl vystaven hned dvojímu nebezpečí. Jednak by čelil potenciální ztrátě téměř poloviny uživatelů klíčové části svého podnikání a jednak by proti němu mohla vyrůst nová konkurence – ať už by po něm díru na Apple zařízeních zaplnil třeba Bing, nebo by se Apple rozhodl přijít s vlastním vyhledávacím softwarem.