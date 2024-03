USA žaluje Apple za monopolizaci trhu se smartphony, ten se ostře brání

Nejrůznější žaloby, podané na společnost Apple, nejsou ničím výjimečným. Tentokrát ale na cupertinskou společnost míří žaloba přímo ze strany Spojených států. Ty tento týden podaly na Apple žalobu, v níž firmu obviňují z monopolizace trhu s chytrými mobilními telefony a z potlačování konkurence.

Ministerstvo spravedlnosti v žalobě mimo jiné tvrdí, že společnost Apple využívala své moci k omezování konkurentů i možností, které mají uživatelé k dispozici. Od roku 2009 se jedná již o třetí případ, kdy na Apple míří žaloba ze strany ministerstva spravedlnosti. Žaloba podaná k federálnímu soudu v New Jersey uvádí, že se Apple snaží „zmařit inovace“ a „přiškrtit konkurenci“. Žaloba podaná k federálnímu soudu v New Jersey tvrdí, že Apple použil „řadu tvarově odlišných pravidel“ ve snaze „zmařit inovace“ a „přiškrtit“ konkurenty. Generální prokurátor Merrick Garland ve svém prohlášení uvedl, že cupertinská společnost „podkopává aplikace, produkty a služby, které by jinak snížily závislost uživatelů na iPhonu, podpořily interoperabilitu a snížily náklady pro spotřebitele a vývojáře“.

Společnost Apple se již stihla vyjádřit ve smyslu, že žalobu striktně odmítá, a bude proti ní podle svých vlastních slov „striktně bojovat“. Prokurátor Garland dodal, že pokud Apple nebude zastaven, bude i nadále „posilovat svůj monopol v oblasti chytrých telefonů“. Žaloba zmiňuje celou řadu protisoutěžních kroků společnosti, včetně blokování aplikací s širokou funkčností, potlačování mobilních cloudových streamovacích služeb, omezování digitálních peněženek třetích stran a snižování funkčnosti chytrých hodinek. Mluvčí společnosti Apple Fred Sainz sdělil americkým médiím, že žaloba je „věcně i právně nesprávná“.

„Žaloba ohrožuje to, kým jsme, a zásady, které odlišují produkty Apple na ostře konkurenčních trzích,“ uvedl Sainz. „Pokud by byla úspěšná, bránila by nám ve vytváření technologií, které lidé od společnosti Apple očekávají.“