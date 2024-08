Apple TV nabídne možnost sdílet webové odkazy přes AirDrop

Apple Tv nemá webový prohlížeč a právě proto se Apple rozhodl umožnit v rámci nového tvOS 18 nabídnout možnost jak sdílet odkazy na webové stránky z Apple TV na připojené iOS zařízení. Nejnovější beta verze tvOS 18 totiž nabízí nové tlačítko, které vás v rámci propagace Vision Pro přesune na stránku s funkcí AirDrop, kde se automaticky nahraje odkaz na připojené iOS zařízení přes AirDrop. Tato novinka je sice zatím pouze jednostranná a umožňuje pouze zobrazit informace o Vision Pro, které Apple nahrál do sekce přírodopisných videí. Ovšem jak již vývojáři upozorňují do budoucna se může jednat o velmi zajímavou možnost, jak přenášet data mezi iOS zařízením a Apple Tv. Na to jak přenos odkazu z Apple TV na iOS probíhá se můžete podívat na videu níže.

Apple TV will soon push external links to nearby iOS devices.

Today’s tvOS 18 developer beta gives a preview for some potentially pretty special integrations including the ability to distribute related media like books, soundtracks and AR experiences to iPhone and iPad. pic.twitter.com/RXDt3P0TvK

— Sigmund Judge (@sigjudge) August 5, 2024