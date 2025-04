Apple TV+ za 49 Kč měsíčně? Máte poslední šanci využít skvělou akci

Pokud jste si chtěli vyzkoušet Apple TV+ a zatím jste tak neudělali, máte poslední příležitost využít akční nabídku, díky níž si můžete tuto streamovací službu pořídit jen za 49 Kč měsíčně po dobu tří měsíců. Akce, kterou Apple spustil minulý týden, končí už zítra – 24. dubna.

Nabídka platí pro nové a kvalifikované vracející se uživatele, což znamená, že pokud jste Apple TV+ nikdy nevyužívali, nebo jste ji zrušili už před delší dobou, velmi pravděpodobně na ni dosáhnete. Po uplynutí tříměsíčního období se vám však předplatné automaticky přepne na standardní cenu 199 Kč měsíčně.

Akci je možné aktivovat přímo v aplikaci Apple TV nebo na webu tv.apple.com – podmínkou je ale přihlášení pod Apple ID, které odpovídá podmínkám nabídky. Stávající předplatitelé Apple TV+ bohužel slevu využít nemohou. Nicméně podle diskuzních fór lze slevu získat jednoduše tak, že stávající uživatelé své předplatné ukončí a následně si jej znovu obnoví za zvýhodněných podmínek. Minimálně některým uživatelům totiž levnější předplatné po tomto kroku naskočilo.

Apple TV+ nabízí stále širší katalog exkluzivních seriálů, filmů a dokumentů. Kromě původního obsahu jako je Severance, Ted Lasso nebo Masters of the Air, získáte také přístup k vybraným sportovním přenosům – například pátečnímu baseballu MLB nebo nedělním zápasům MLS, a to bez jakýchkoli dalších poplatků.

Apple se dlouhodobě snaží přilákat nové uživatele do svého ekosystému služeb, a právě podobné časově omezené nabídky jsou skvělou příležitostí, jak si Apple TV+ na vlastní kůži vyzkoušet. Pokud tedy máte chuť na kvalitní obsah za zlomek běžné ceny, neváhejte – zítra už může být pozdě. Není totiž jasné, v kolik přesně zítra Apple akci ukončí.