JBL přichází s limitovanou Tomorrowland edicí oblíbeného reproduktoru Xtreme 4!

Komerční sdělení: K létu toho neodmyslitelně patří mnoho, přičemž hudbu na tomto pomyslném seznamu v žádném případě nemůžeme vynechat. O to víc může nyní zaujmout limitovaná edice oblíbeného reproduktoru Xtreme 4, kterou představil přední výrobce audio produktů JBL coby „oslavu“ ikonického hudebního festivalu Tomorrowland. A že je o co stát!

Je čas žít naplno! Přenosný voděodolný reproduktor JBL Xtreme 4 Tomorrowland nabízí novou úroveň masivního JBL Pro Sound s výjimečnou dynamikou i při vysoké hlasitosti, díky dvěma výkonným basovým a dvěma výškovým reproduktorům. Duální pulzující JBL pasivní zářiče dodávají hlubší basy, které vás dostanou do varu. Chcete si užívat hudbu venku? Praktický ramenní popruh to usnadní a robustní gumové chrániče spolu s odolností vůči vodě a prachu třídy IP67 zajistí, že ani nečekaný déšť nebo namočení v jezeře nezastaví zábavu. A pokud chcete ještě větší hudební zážitek, jednoduše spárujte dva reproduktory Xtreme 4 a užijte si stereo zvuk. Nebo na vaší příští party využijte funkci Auracast™ a propojte Xtreme 4 Tomorrowland s jakýmkoli kompatibilním přenosným reproduktorem JBL, takže vaši přátelé si budou užívat stejný playlist, ať jsou venku u bazénu nebo uvnitř. Až 24 hodin přehrávání a praktická funkce powerbanky pro dobití vašich zařízení zajistí, že se nebudete muset starat o nabíjení až do rána. Tento reproduktor je navíc vyrobený z recyklovaného plastu a tkaniny. JBL Xtreme 4 Tomorrowland vám přináší vzrušující zvuk – kdekoliv.

Reproduktor JBL Xtreme 4 Tomorrowland lze zakoupit zde