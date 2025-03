Víkendová akce na JBL sráží ceny sluchátek a repráků až o 25 %

Komerční sdělení: Nákup kvalitních sluchátek či reproduktorů nemusí vyjít draho. Stačí, když se člověk trefí do některé ze slevových akcí, a rázem je jeho koupě díky slevě příjemnější. Pokud nyní nad pořízením audio produktů přemýšlíte i vy, mohla by vás potěšit víkendová akce na oficiálním eshopu JBL, která trvá ode dneška až do neděle 23. 3.. A a že je o co stát!

Do slevy se toho nyní dostalo opravdu hodně s tím, že ušetřit lze díky této parádní akci až 25 %. Slevy lze jednoduše uplatit skrze slevové kódy zveřejněné přímo u daných produktů s tím, že se daný kód stačí vepsat do příslušného pole při objednávce a sleva je vaše. Dva produkty z akce však přesto stojí za vypíchnutí. Tím prvním je parádní reproduktor JBL Xtreme 4, který lze získat ve všech barvách o 15 % levněji a který vám zaručí, že bude vaše oblíbená hudba znít skvěle naprosto kdekoliv si jen zamanete. Ostatně, reproduktor nabízí ikonický JBL Pro Sound a v kombinaci s ramenním popruhem a voděodolností, díky čemuž tak lze reprák vzít doslova kamkoliv.

Další hvězdou slevové akce jsou pak sluchátka JBL LIVE770NC, která lze ve všech barvách sehnat o 20 % levněji. Ta vám kromě krásného designu a super zvuku nabídnou třeba i velmi kvalitní adaptivní potlačení okolního hluku, díky kterému se budete moci dokonale uzavřít do vašeho světa a užít si v něm naplno vaši oblíbenou hudbu

Zlevněných produktů je však samozřejmě mnohem víc a záleží jen na vás, po kterém sáhnete. Všechny však rozhodně stojí za to a proto věříme, že si své favority určitě vyberete.