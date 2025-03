JBL v Londýně představilo sluchátka TOUR ONE M3. Stanou se nejlepšími na trhu?

JBL na svém prvním vlastním eventu, Club JBL London, představilo své novinky ve velkém stylu. V ikonickém Graffiti tunelu pod londýnskou stanicí Waterloo měli hosté z celé Evropy možnost poprvé vidět a slyšet kromě nových přenosných a párty reproduktorů také dlouho očekávaná sluchátka JBL Tour One M3.

V Londýnském podzemí poutala největší pozornost právě nová sluchátka přes hlavu – JBL Tour One M3. Očekávání byly opravdu vysoké, a to deklarováním, že by se, minimálně papírově, mělo jednat o sluchátka přes uši s nejlepším ANC na trhu v jejich cenové kategorii a jejich zvuk by měl být poháněn inovativními 40mm Mica Dome měniči, které by měly do audio světa přinést zvuk, jaký tady ještě nebyl. Posvítili jsme si na první dojmy novinářů a influencerů, kteří byli na akci pozváni.

Event Club JBL London určitě nebyla běžná představovačka novinek. Vše probíhalo interaktivní formou, přičemž si každý host mohl sluchátka vyzkoušet sám na vlastních uších, což přispělo k autentičtějšímu zážitků návštěvníků. Podle slov hostů, kteří se akce zúčastnili, se z hlučného prostředí plného obrovských reproduktorů stalo hrobové ticho v momentě nasazení sluchátek. Doslova zapomněli na to, že na akci předtím nějaká hudba hrála. JBL tvrdí, že za tímto odhlučněním stojí až 8 mikrofonů (4 na každý náušník), které se v reálném čase postarají o maximálně možnou izolaci okolních hluků.

Po zkoušce potlačení hluku, následoval test zvuku sluchátek. JBL Tour One M3 spojují ikonický Legendary JBL Pro Sound s Hi-Res certifikací a skutečné audiofily potěší přítomnost bezstrátového zvuku přes USB-C se zabudovaným 192 kHz / 24-bit DAC kodekem. Díky těmto vlastnostem jsou sluchátka po hudební stránce, podle slov hostů, něco co na uších ještě nikdy předtím neměli, a to jen v tom nejlepším smyslu. Sluchátka byla navíc díky vylepšeným paměťovým pěnám mnohem pohodlnější a jejich nošení působilo přirozeně.

JBL Tour One M3, kromě výjimečných specifikací, zaujala hosty i samotným designem, který svým matným provedením působil vskutku prémiově. JBL svou standardní černou a kávovou (mocha) paletu barev v řadě Tour doplnilo také o novou tmavě modrou. Pozornost si získal i sympatický oblý tvar sluchátek s možností je prakticky složit do pouzdra, které je součástí balení.

Sluchátka mají spoustu dalších skvělých funkcí jako Ambient Aware, TalkThru, Smart Talk, prostorový zvuk, JBL Spatial Sound with Head tracking, vícebodové připojení a vlastní ultra průhlednou appku JBL Headphones, ve které lze nastavit EQ a vlastní personalizované nastavení zvuku. Třešničkou na dortu je Auracast, tedy propojení více sluchátek najednou, což bylo na eventu odprezentováno s přes 20 vzájemně propojenými sluchátky hrajícími stejnou skladbu v reálném čase.

Sluchátka dosahují zcela nového levelu způsobu poslechu hudby a denního uživatelského používání, což z nich s atraktivní cenovkou 8 790 Kč řadí k tomu úplně nejlepšímu v poměru cena/výkon.

JBL Tour One M3 budou dostupná od 1. dubna 2025 a nakoupit je můžete na jbl.cz nebo u všech autorizovaných prodejců.