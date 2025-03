Chceme s rodinou trávit co nejvíc času v USA a za poslední roky jsme si zvykli každých 14 dní na masáž. Vyrazil jsem pr

V New Yorku je v současné době možné zajít si na robotickou masáž hned do deseti masážních a spa salónů. Já jsem byl konkrétně v Ila Only Spa, což je poměrně luxusní fitness a recovery club, který se nachází za známou katedrálou Svatého Patrika na 5th Avenue. Samotné spa nabízí řadu věcí včetně robotické masáže Aescape. Masáž vás vyjde včetně daně na zhruba 140$, což je za 60 minutovou masáž v New Yorku celkem standardní cena. V tomto případě však neplatíte maséra nebo masérku, ale využití masažního přístroje. Ten jak jsem se ptal na recepci stojí 100 000$ a tak je jasné, že se musí z něčeho zaplatit. Co je navíc zajímavé, tak konkrétně v Ila Only Spa je k dispozici členství, které chceme do budoucna využívat a za 650$ získáte 2x měsíčně možnost 30 minutové masáže na stroji, samozřejmě kromě plného přístupu do finess a wellnes a dalších služeb.

Jakmile dorazíte na repci, nejprve vás uvedou do oddychové mísnosti, kde máte k dispozici občerstvení, klid a zejména pak jedinečný výhled na katedrálu Svatého Patrika. Místnost ve které je samotný masážní stroj se po každém klinetovi dezinfikuje a stoj je samozřejmě před každou masáží vyčištěn. Navíc vás nemasíruje nahého, ale v oblečení, což je clekem netradiční a musím říct, že zajímavé. Při bookování masáže si zvolíte vleikost oblečení a ta je přímo v místnosti nachystána. Jedná se o vlemi příjemné uplé tričko a kalhoty, vše samozřejmě s dlouhým rukávem. Přirovnal bych to k základním vrstvám od Xbionic nebo Under Armor. Jakmile se převlečete, stačí si lehnout na masážní stůl. Pod polštářkem na hlavu je displej, který vás vítá vašim jménem a pokud chodíte na masáže pravidelně, pamatuje si vaše preference.Nejprve začnete tím, že si nastavíte pozici nohou a rukou.

Jakmile dáte holeně do měkkých opěrek, pomocí displeje si nastavíte kam se mají opěrky posunout aby bylo vaše tělo narovnané. Už v ten moment zjistíte, že tneto storj není hračka. Rychlost s jakou se po dotyku displeje pohybuje podložka jen euvěřitelná. Nic tak responzivního jsem snad nikdy nezažil. Jakmile máte vše nastaveno, vyzve vás displej abyste se nehýbali a začne scanovat celé vaše tělo. Po zhruba 20 vteřinách se objevíte na displeji tak, jak vás vidí stroj a můžete se pustiti do masáže. Během cleé masáže si můžete volit intenzitu s tím, že ta největší intenzita je tak silná, že nevěřím, že ji někdo dokáže vydržet celých 60 minut. Pokud tedy máte rádi opravdu silnou masáž, tak zde máte jistotu, že po celých 60 minut bude masáž intenzivnější, než jak to dokáže jakýkoli masér na světě. Pokud máte rádi naopak jemnou masáž, můžete intenzitu kdykoli měnit.

Dvě masážní hlavice vás vždy nejprve rozehřejí rychlými pohyby, kterými jezdí po konkrétní části těla, jenž budou následně masírovat. Jakmile se daná část prokrví, začne samotná masáž. Hlavice stejně jako podložka na které ležíte jsou vyhřívané, díky čemuž máte příjemný pocit a lépe se prokrvíte. Masáž pak probíhá pomocí tlaků na jednotlivé svaly, kdy na displeji před vámi vidíte na milimetr přesně místo na vašem těle, kam přístroj aktuálně tlačí. Tlaky se střídají s vibracemi a chvěním hlavic tak, aby došlo k co nejlepšímu uvolnění svalů. Hlavice se navíc samozřejmě různě natáčejí v závislosti na tom, jakou část vašeho těla masírují. Vše je extrémně příjemné a je to nadprůměrná relaxační masáž, kterou vám dokáže nabídnout už hodně pokročilí masér.

Pokud máte oblíbeného maséra ke kterému chodíte roky, rozhodně jej měnit nemusíte, ovšem pokud jste někde v zahraničí, kde nikoho neznáte a chcete kvalitní masáž kterou si přizpůsobíte sami sobě, přesně jak vám vyhovuje, je Aescape perfektní a aktuálně jedinou možnou alternativou vůči klasické masáži od maséra. Zajímavá volba je to pak v situaci, kdy nechcete řešit přímo nějaký problém, ale chcete zkrátka relaxační, příjemnou a hlavně oddychovou masáž, při které s vámi nebude nikdo mluvit a vy si budete jen příjemně poslouchat hudbu nebo zvuky přírody a odpočívat. Navíc pokud jste například dáma, která má ráda silnější masáže, které většinou dokáží nabídnout převážně muži a zároveň vám je nepříjemné aby na vás sahal masér, je Aescape naprosto ideální řešení. Dostanete masáž tak silnou, jak nedokáže žádný masér a jste v místnosti sama, pouze s přístrojem, který vám na zadek koukat nebude. Jestli budete v nejbližší době v New Yorku nebo pár dalších městech, kde jsou Aescape masáže k dispozici, rozhodně ji vyzkoušejte. Budete spokojeni, ovšem nečekjte od ní například to, že se vám rozsmasíruje nějaký konkrétní sval ze všech stran nebo vám udělá takzvané Trigger pointy, na které chodíme se ženou k naší masérce už dlouhé roky. Jako relax po dlouhém dni nebo intenzivním tréninku je to však k nezaplacení.