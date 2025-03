Recenze IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro: Ty prostě chcete slyšet!

V dnešní recenzi se podíváme na dvojici aktivních monitorů z dílny věhlasného výrobce audio techniky IK Multimedia. Řeč je konkrétně o monitorech iLoud Micro Monitor Pro, které nám nedávno dorazily do redakce na otestování a jelikož mi již nějakou dobu zpříjemňují v pracovně svým skvělým zvukem atmosféru, je na čase se o zkušenosti s nimi podělit i s vámi.

Technické specifikace

iLoud Micro Monitor Pro jsou kompaktní dvoupásmové aktivní monitory, které i přes své malé rozměry poskytují referenční studiový zvuk. Každý z monitorů využívá bi-amping zesilovač s výkonem 50 W (30 W pro woofer a 20 W pro tweeter), což zajišťuje dynamický přenos zvuku s minimálním zkreslením. O reprodukci se stará 3″ papírový woofer a 0,75″ textilní výškový reproduktor, které společně poskytují vyvážené podání basů, středů i výšek.

Díky integrovanému DSP s korekcí místnosti dokáže systém automaticky přizpůsobit zvuk akustickým podmínkám prostoru, což ocení zejména profesionálové pracující v různých prostředích. Uživatelé mohou ručně doladit výšky a basy pomocí integrovaného ekvalizéru nebo aktivovat režim LF EXT pro zvýraznění nízkých frekvencí.

Monitory nabízejí široké možnosti připojení, včetně symetrického XLR a nesymetrického RCA vstupu, což umožňuje snadnou integraci do profesionálních studií i domácích poslechových sestav. Pro měření akustiky místnosti lze využít ARC měřicí mikrofon (součástí balení) a připojení přes USB-B, které slouží také pro komunikaci s měřicím softwarem.

Flexibilitu umístění zajišťuje polohovatelný stojan s nastavitelným sklonem i závit pro montáž na standardní mikrofonní stojan. Díky tomu je možné monitory umístit jak na stůl, tak na stojany, přičemž tlačítko MODE umožňuje přizpůsobit zvukový výstup konkrétnímu umístění. Model je dostupný v černém provedení.

Zpracování a design

Ačkoliv je hodnocení designu ryze subjektivní záležitostí, neodpustím si jej zde v pár řádcích shrnout. Je totiž velmi osobitý, ale zároveň minimalistický a proto ve stejně laděném interiéru pro oko opravdu líbivý. Jen pro zajímavost, před pár lety jsem měl od DISKu pro účely recenze zapůjčené iLoud Micro Monitory v krásné bílé Special Edition verzi, na jejichž zvuk i design vzpomínám doteď. Proč to ale píšu? Protože přesně tyto bílé monitory použil o zhruba čtyři roky později sám Apple v Apple Parku při prezentaci nových Maců Studio a Pro, u čehož jsme tehdy byli i my. Zkrátka a dobře, u iLoud Micro Monitorů je vidět, že vzhled může bavit bez problému i mnoho let, povede-li se vytvořit opravdu vkusně a to se zde povedlo.

Zpracování pak snad ani nemá smysl hodnotit. Vzhledem k tomu, kolik dané reproduktory stojí a zároveň tomu, že IK Multimedia je kvalitním zpracováním svých produktů proslulý, absolutně nepřekvapí, že je zde vše dotaženo k dokonalosti. Kombinace plastových, kovových a gumových prvků je prostě v podání IK Multimedia sázkou na jistotu.

Testování

Vzhledem k mé zkušenosti s iLoud Micro Monitory z dřívějška jsem tak nějak věděl, do čeho jdu. Přesto mě ale na iLoud Micro Monitor Pro překvapilo, jak skvěle zvukově kvalitní i přes své malé rozměry jsou. Když je srovnám s jinými modely v této cenové kategorii, nemůžu si pomoct, ale musím říct, že je jejich zvuk skvěle vyvážený a detaily, které přenáší, jsou opravdu působivé. Líbí se mi, jak jsou výšky krásně čisté a jasné, ale zároveň nemají tendenci znít příliš ostré. To je u malých monitorů často problém, ale tady je to úplně jinak – výšky jsou precizní, což vám umožní slyšet každý jemný detail v nahrávkách.

Střední pásmo je u těchto monitorů opravdu silnou stránkou. Bohaté a plné středy dávají prostor vokálům nebo akustickým nástrojům, které znějí velmi přirozeně. U většiny malých monitorů má člověk pocit, že něco chybí, ale tady nic takového díky celkové „živosti“ zvuku není. Středy jsou vyvážené, takže zvuk zní přirozeně a neztrácí se žádné důležité frekvence.

A teď k tomu, co mě opravdu dostalo – basy. I když jsou monitory kompaktní, basy jsou nejen silné, ale také prokreslené. To znamená, že i při poslechu hlubších tónů neztrácíte kontrolu nad zvukem a všechno zní čistě. Pro někoho, kdo je stejně jako já zvyklý na menší monitory, je to opravdu příjemné překvapení.

Moc se mi také líbí, že můžete zvýraznit basy pomocí funkce LF EXT. To je skvělé, pokud chcete ještě více zdůraznit nízké frekvence, třeba pro elektronickou hudbu nebo při práci na mixu. Monitory jsou celkově velmi dynamické a nabízí bohatý a plný zvuk, který zůstává čistý i při vyšší hlasitosti. I při vyšších úrovních hlasitosti jsem nepozoroval žádné zkreslení, což je další velké plus, kterým se ne všechny menší reproduktory mohou pyšnit.

Další věc, která mě opravdu potěšila, je to, jak přizpůsobí zvuk akustickým podmínkám místnosti. Možnost úpravy zvuku podle umístění monitoru je velmi praktická a dává vám možnost mít optimální zvuk bez ohledu na to, kde monitory umístíte. Ať už je máte na stole, nebo je postavíte na stojany, vždy to bude znít dobře. To je něco, co usnadňuje práci, protože si nemusíte dělat starosti s tím, jestli zvuk nebude ovlivněný špatnou akustikou místnosti. Tato vlastnost je opravdu příjemná a zjednodušuje nastavení, což je něco, co u většiny monitorů není vždy tak snadné.

Resumé

Ač nechci, musím se opakovat. Celkově se mi iLoud Micro Monitor Pro opravdu velmi líbí. Když je srovnám s jinými monitory této velikosti, musím uznat, že nabízejí vynikající zvuk, který se vyrovná i větším a dražším modelům. Jsou skvělé pro domácí poslech náročnějších posluchačů, pro domácí studia či menší nahrávací studia, ale i pro poslech na cestách, jelikož jsou díky svým rozměrům v pohodě přenositelné/převozitelné Ať už je používáte na práci, nebo jen na kvalitní poslech hudby, jejich výkon vás nezklame. Zvuková kvalita, flexibilita a cenová dostupnost z nich dělají opravdu skvělé monitory, které se hodí pro širokou škálu uživatelů – od profesionálů po hobby audiofily. Pokud hledáte kvalitní a kompaktní monitory, jejichž zvuk vás pohladí po duši, rozhodně se vám iLoud Micro Monitor Pro vyplatí.

