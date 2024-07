V Apple Maps se začala zobrazovat kontroverzní novinka

Apple přidal do iOS 18 jednu novinku, o které se na WWDC nezmínil a jak se zdá, tak se o ni nezmínil úmyslně, protože se nesetkává zrovna s oblibou uživatelů. Nově se totiž v Apple Maps v iOS 18 začaly některé podniky jako jsou restaurace, obchody nebo místa poskytující služby jako například kadeřnictví, zobrazovat tak, aby vynikly oproti ostatním. Apple tato místa zobrazuje s větším písmem a většími ikonami než ostatní a často používá také barevná písma u zobrazení jejich názvů. U některých z těchto míst pak Apple také zobrazuje informaci o tom, že dané místo je doporučené.

Takto zvýrazněná místa vynikají ve srovnání s jinými místy, ale například i s názvy ulic, které jsou zobrazeny menším šedým a černým písmem. Apple zřejmě našel způsob, jak vydělat na Apple mapách, a to pomocí umístění reklamy. Pokud se vám zdá, že je váš podnik na Apple Maps málo vidět, můžete jej sponzorovat a zvýraznit. Podobnou službu nabízí také Google Maps, ovšem místa nejsou až tak výrazná oproti ostatním. Uživatelé testující Apple Maps v iOS 18 si zatím na způsob, jakým Apple zobrazuje tato sponzorovaná místa, převážně stěžují, protože v podstatě vidí reklamu po celé mapě a je složité najít to, co hledají a nevidět jen to, co je sponzorováno.

Zajímavé však je, že majitelé podniků, které jsou zvýrazněny na Apple Maps, tvrdí na Redditu, že Applu za zvýraznění neplatí žádný poplatek a ani je Apple nijak nekontaktoval s tím, že je v mapách zvýrazní. Jsou také uživatelé, kteří oproti ostatním tvrdí, že jsou se službou vlastně spokojeni, protože jim Apple rychleji ukáže to, co hledají. Je tedy otázka, zda Apple časem bude chtít od majitelů těchto podniků peníze, nebo jejich zobrazení vrátí do původní podoby, anebo naopak opravdu pouze ukazuje místa, o kterých je přesvědčen, že jsou pro lidi zajímavé a umožňuje jim rychlejší orientaci na mapách.