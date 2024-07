Tato novinka z iOS 18 způsobí malou revoluci u budoucích základních iPhonů a iPadů!

Když Apple světu na začátku června představil iOS 18, jehož důležitou součástí je jeho první AI systém Apple Intelligence, nejednoho uživatele tím velmi zaujal. Do jisté míry si však na sebe ušil i bič, který ale mnozí z nás doposud dost možná nevnímali. Před pár hodinami na něj však i díky svým nejnovějším zjištěním upozornil velmi spolehlivý leaker Ice Universe.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že Apple Intelligence bude hrát u Apple produktů do budoucna velmi důležitou roli a kalifornský gigant se ji proto bude snažit dlouhodobě zlepšovat. Jeho dalším cílem pak bude i to, aby byla Apple Intelligence k dispozici na co největším množství zařízení, avšak vzhledem k tomu, že je poměrně náročná na výkon a RAM paměť, z logiky věci Applu nezbude nic jiného než jít cestou nasazování výkonného procesoru spolu s dostatečně velkou RAM pamětí do co nejvíce zařízení. Chybět mezi nimi pak nebudou ani základní iPhony či iPady, které přitom v současnosti vysokou RAM pamětí neoplývají.

Jinými slovy, Ice Universe a jeho zdroje jsou přesvědčeni o tom, že se Apple rozhodne v brzké době i své základní produkty dostat z hlediska výkonu podstatně výše než tomu je nyní, aby byly do budoucna schopné „rozjet“ právě Apple Intelligence. Díky tomu tak budou celkově využitelnější a od TOP modelů se tak budou lišit primárně kvalitou displeje a dalšími podobnými technickými specifikacemi. Apple Intelligence tedy dost možná zajistí Apple produktům velmi zajímavou budoucnost ve všech směrech.