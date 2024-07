Touto novou reklamou vás Apple zaručeně rozesměje

Že Apple reklamy opravdu umí není již mnoho let sporu. Ostatně, reklamu 1984 či dlouhodobou reklamní kampaň Shot on iPhone zná nejspíš každý. A právě na Shot on iPhone chce Apple dost možná navázat kampaní Apple at Work, kterou zahájil už před vypuknutím pandemice COVIDu. Jedná se o vtipná videa, ve kterých řeší tým neméně vtipných zaměstnanců nejrůznější problémy za pomocí různých Apple produktů. Tato série se setkala mezi diváky se solidním úspěchem a tak není divu, že na ní Apple před pár hodinami navázal dalším videem, ve kterém se objeví kromě klasických produktů typu iPhone, iPad či Mac vůbec poprvé v historii této reklamní kampaně i Vision Pro.