Pokud máte doma tyto powerbanky IKEA, okamžitě je přestaňte používat!

IKEA žádá zákazníky, kteří vlastní powerbanku VARMFRONT 10 400 mAh (číslo modelu E2038) šarže (RRTT) 2313, 2316, 2318 nebo 2319 nebo powerbanku VARMFRONT 5 200 mAh (číslo modelu E2037) šarže (RRTT) 2318, 2319 nebo 2322, aby ji ihned přestali používat a obrátili se na IKEA kvůli výměně výrobku nebo vrácení peněz v plné výši.

„U výrobků IKEA probíhá hodnocení rizik i důkladné testování, protože potřebujeme mít jistotu, že obstojí v náročné zkoušce každodenního života v domácnosti a že splňují platné požadavky a předpisy na všech trzích, kde IKEA působí. Přesto jsme zjistili, že určité šarže powerbanky VARMFRONT mohou představovat riziko vzniku požáru, a to v důsledku chyby při výrobě. Tato chyba se týká pouze jednotek výše uvedených šarží. Proto tyto powerbanky VARMFRONT stahujeme z oběhu. Zákazníci, kteří takový výrobek vlastní, by jej měli okamžitě přestat používat a měli by se obrátit na IKEA kvůli výměně výrobku nebo vrácení peněz v plné výši. Šarže powerbanky je uvedena na zadní straně v pravém dolním rohu. Powerbank VARMFRONT jiných šarží se toto stažení z oběhu netýká,“ uvádí v tiskové zprávě IKEA.

Powerbanky VARMFRONT uvedených šarží lze vrátit v kterémkoli obchodním domě IKEA. Po vrácení získá zákazník náhradní výrobek nebo mu budou vráceny peníze v plné výši. Doklad o nákupu (účtenku) nepožadujeme. Více informací získáte na IKEA.cz nebo na telefonní lince IKEA na čísle +420 296 181 650.