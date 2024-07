Jak jsem si dělal novou pracovnu a třeba inspiruje i vás

V žádném případě nechci nikomu mluvit do toho, jak má vypadat jeho pracovna, ale možná si v následujících řádcích najdete nějaké drobné postřehy, které se vám mohou při rekonstrukci nebo stavbě vlastní pracovny hodit. Pro někoho zde bude možná něco zcela nového, pro někoho v podstatě nic překvapivého, co by již dávno neměl ve své pracovně. Já jsem začínal v podstatě od nuly, protože pracovna vznikla předeláním letní kuchyně, která neměla z jedné čtvrtiny zeď a byla otevřena do zahrady. Po zazdění tak vznikla plnohodnotná místnost, ve které se vymalovalo, udělala se zde podlaha s podlahovým topením a položila klasická podlaha, aby mohla vzniknout pracovna. Díky tomu jsem mohl určit, kde konkrétně se nachází jednotlivé zásuvky, světla, výdechy klimatizace a vlastně vše, jako když stavíte nový dům.

Schovaná klimatizace, kterou miluju

Pojďme začít pěkně od zhora dolů. Vzhledem k tomu, že je nad celým domem půda, je možné přes ni tahat cokoli, co vás jen napadne. V mém případě jsme přímo od routeru dovedli dva ethernetové kabely CAT7. Důležité je, abyste si do zásuvky, která má dva ethernetové porty, natáhly skutečně dva kabely. Když narazíte na někoho, kdo si chce ušetřit čas a práci, vezme jeden kabel a ten pak rozdělí a vám místo 1Gbps sítě vznikne síť s rychlostí 100Mb/s na jedné zásuvce.

Stropu se pak týká také druhá věc a to klimatizace. Nevím proč, ale nesnáším po designové stránce dvě věci, jednou z nich jsou tiskárny a druhou klimatizace. I ta nejhezčí klimatizační jednotka vypadá vždy strašně a proto jsme umístili na půdu kancelářskou klimatizaci, ze které jsme poté dvoedli výdech, kterým fouká studený vzduch k malému nenápadnému rámečku na stropě, ze kterého fouká studený vzduch. Druhý rámeček pak na druhé straně místnosti nasává teplý vzduch. To vede jednak k tomu, že se nedíváte na nic, co by vás jakkoli rušilo kromě malé mřížky ve stropě a hlavně tím, že tato jednotka nasává teplý a vypouští studený vzduch lze moji pracovnu, která má 25 metrů čtverečních, vychladit během jednotek minut. Výdech ze stropu je směřován přímo na iMac, který vydává největší množství tepla.

Pokud tedy budete řešit klimatizaci, lze to udělat i tak, že nikdo neví, že vůbec nějakou klimatizaci máte, a je to řešení, které mi spolehlivě funguje, jak v pracovně, tak i v obývacím pokoji s výměrou přes 75 metrů čtverečních. Navíc je zde ještě jedna nesporná výhoda. Pokud milujete stejně jako já ticho, tak věřte, že neuslyšíte vůbec, ale vůbec nic. Jednotka je totiž někde na půdě a vy cítíte jen příjemný studený vzduch. Klimatizaci ovládám jak přes ovládací jednotku na stěně, tak i přes aplikaci. Dnes bych už asi v rámci minimalismu nedával nic ani na stěnu a spoléhal pouze na aplikaci.

Zásuvky přesně tam, kde mají být

Za mě rozhodně to nejdůležitější je rozmyslet si, kam chcete umístit jaké zásuvky a vypínače a to s ohledem na nábytek, kterým budete místnost vyplňovat. Dávno neplatí, že čím víc zásuvek, tím lépe a tak si skutečně nechte dát zásuvky jen tam, kde to je potřeba a kde víte, že je využijete. Všechny zásuvky a vypínače jsem usadil do kovových rámečků od společnosti Niko v černé barvě a samozřejmě i vypínače a zásuvky jsem volil samozřejmě také v černé barvě. Kromě klasických zásuvek a vypínačů to, co bylo pro mě nejdůležitější, jsou dva rámečky – každý s pěti pozicemi, které mám umístěné pod stolem. Právě to je za mě ta nejjednodušší a přitom nejlepší věc, kterou můžete udělat. Změřte si přesně výšku vašeho stolu, respektive jeho spodní části, kterou dáte ke zdi a zásuvky si udělejte co nejblíž této části. Kabely, které do nich poté zapojíte, můžete elegantně schovat pod stolem a ani u vás, stejně jako u mě nebude vidět jeden jediný kabel. To je jednak elegantní, ale také praktické řešení pro úklid, ať už ruční nebo pomocí robotického vysavače, protože mu nebude zavazet žádný kabel.

Já jsem pod stůl umístil dva pětipozicové rámečky spojené v jeden celek, díky čemuž vznikl prostor pro deset zásuvek. Ty jsem vyplnil sedmi klasickými zásuvkami, jednou ethernetovou zásuvkou s dvojicí portů a dvojicí zásuvek s USB porty s tím, že k dispozici mám 2x USB-C a 2x USB-A. Zde si jen dejte pozor na to, jaké napětí poskytují USB v zásuvkách, abyste nebyli zklamáni tím, že zvolíte levnější variantu, která vám bude nabíjet iPhone půl dne. Co se týká USB, mám do nich zapojený MagSafe a jedno USB-C pro nabíjení dalších zařízení a také pohodlně utáhnou Unify Express. Právě tu mám zapojenou do USB-C a taktéž do Ethernetové zásuvky. Do druhé ethernetové zásuvky je pak zapojen iMac. V klasických zásuvkách mám pak svoji sestavu, kterou používám už roky, tedy iMac 5K, Apple Pro Display XDR a KEF LS50 Wireless II.

Nábytek a technologie

Co se nábytku týká, je to samozřejmě každého věc a záleži jen a jen na vkusu. Já mám rád masiv a ten mám už zhruba 10 let a stále mi slouží jak komoda, tak dvojice stolů, tak i regál a další věci. Nábytek je z kolekce Las Palmas a jedná se o ruční práci a přírodní masivní dřevo, konkrétně je nábytek ze dřeva Sheesham. Jedná se o dřevo ze stromu Dalbergia sissoo, známého také jako severoindický palisandr nebo shisham. Nábytek z tohoto dřeva nabízí řada výrobců a většinou jej používají přesně tak, jak jej mám já, tedy k výrobě ručně zpracovaného masivního nábytku v rustikálním stylu. Co se sezení týká, používám už téměř 3 roky židli Herman Miller Aeron, což je nejen podle me, ale asi podle většiny lidí nejlepší židle na světě, kterou používal například Steve Jobs a židle Herman Miller najdete v Apple Parku a v kancelářích těch největších firem světa. Její podrbonou recenzi si můžete přečíst v článku Recenze Herman Miller Aeron: Seďte na stejné židli jako Steve Jobs. Ani po třech letech na ni neměním názor a stále ji považuji za nejlepší variantu pro dlouhodobé sezení. Ovšem, jak u nábytku, tak u židle záleží jen a jen na vás, co preferujete a co se vám osobně líbí.

Pokud budete dělat podlahové topení stejně jako jsem dělal já, tak můžete už při jeho vinutí počítat s tím, kde budete mít nějakou komodu a můžete toto místo vynechat, ale to jen v případě, kdy si jste jisti, že se nic další dlouhé desítky let nebude měnit. Pak můžete místa, kde by topení topilo vyložene do nábytku, vynechat. Skutečně se zkuste nad pár věcmi zamyslet před tím, než se pustíte do stavby nebo rekonstrukce pracovny a uvidíte, že lze věci udělat pohodlněji, elegantněji a v podstatě za stejnou cenu, příkladem je například zmíněná klimatizace. V mém případě zbývá dodělat ještě vitrínu na modely F1, která vznikne z okna, jenž bylo mezi letní kuchyní a zbytkem domu. Modely tak budou za sklem tak, jak to bývá v galeriích.

Také čekám na zarámování plakátů z Apple Parku, ale tím bude vše kompletně tak, jak jsem si představoval. Poslední rada na závěr je ta, že pokud je to ve vašem případě možné, snažte se sáhnout po takových technologiích, které mají aplikaci pro Mac nebo jsou alespoň kompatibilní s Macem s M procesory. Je totiž pohodlné mít možnost, když už sedíte u svého počítače, ovládat klimatizaci, topení, žaluzie a vše, co vás jen napadne, přímo z něj, než muset brát vždy do ruky telefon a ovládat technologie přes aplikaci v něm. Je to sice maličkost, ale pokud byste váhali mezi dvěma technologiemi a jedna to umožňovala, pak je rozumné se přiklonit k ní.