Jak jsme v mém domě nainstalovali internet, abych měl 600 Mbps Wi-Fi a 950 Mbps přes kabel

S koupí nového domu jsme jako první začali řešit co nejlepší možné internetové připojení a to jak to do domu, tak hlavně to po domě a na pozemku. Naštěstí přímo do domu mám přivedenou optickou síť, kde všichni hlavní operátoři nabízí rychlost až 1Gb/s, kterou jsem také zvolil. V domě bylo potřeba pokrýt 300 metrů čtverečních plus pozemek a altánek. Právě proto jsem se obrátil na svého kamaráda Štěva Štefanova, se kterým se známe 15 let a vím, že bavit se s kýmkoli jiným by bylo zcela zbytečné. Štěvo je majitel společnosti iBusiness.sk, která může podobnou realizaci udělat i u vás doma nebo ve vaší firmě.

Štěvo má rád značku UniFi a právě na jejích produktech je založena celá síť. Ta musí zvládat jak domácí počítače pro mě a manželku, které jsou vytěžované, protože oba pracujeme z domu, tak samozřejmě věci jako je PS5, streamovací služby a tak dále, ale také například síť pro reproduktory Sonos, které máme po domě, veškeré spotřebiče a vymoženosti Smart Home jako jsou žaluzie, podlahové topení, rolety, spotřebiče jako je pračka, sušička, myčka a tak dále. Kromě toho máme v rámci chytré domácnosti napojen na ovládání pomocí telefonu alarm, kamery, osvětlení okolo domu, závlahu na zahradě, sekačku a tepelné čerpadlo v bazénu včetně filtrace nebo například ovládání brány od garáže. Cokoli chcete udělat, můžete udělat přes iPhone. Nechybí ani ozvučení altánku přes Wi-Fi. To je sice na jednu stranu hezké a pohodlné, ovšem také poměrně náročné na stabilní síť, aby vše fungovalo jak má a všechny produkty jako například reproduktory dokázaly nabídnout to nejlepší, co umí.

Vše začíná u routeru

Rack skříň mám umístěnou v prádelně, která je schovaná za kuchyní a právě v tomto racku se nachází jak vyústění kamarového systému, alarmu, tak i router a switch. Jako router jsme využili UniFi Dream Machine, který je jednak mozkem celé sítě, ale zároveň má dostatečně silnou Wi-Fi, která pokryje jak celou chodbu, kuchyň, prádelnu, špajzku a dokonce dvě místnosti v horní části domu, garáž a také většinu obýváku. Velká výhoda této mašinky spočívá v tom, že umožňuje 100% vzdálenou správu a veškeré věci mi tak může dělat Štěvo na dálku. Uvnitř UniFi Dream Machyne najdete 2jádrové CPU, 2 GB RAM, Dual Band WiFi AP s podporou 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 (4×4), 1733 + 300Mbps a managovatelný 4-portový Gigabitový switch s podporou VLAN. Z tohoto routeru pak vše vede do switche

Tam, kde to šlo, jsme použili ethernetové zásuvky

V celém domě jsou naštěstí eternetové zásuvky a zaplať pánbůh jsou k dvojitým síťovým zásuvkám od switche tažené skutečně dva kabely. Často se totiž stává, zejména v bytech, že někdo ušetřil zhruba 50Kč na celém bytě a táhl jeden kabel do dvou zásuvek. Díky tomu jsme mohli ty nejnáročnější věci jako je PS5, Apple TV a iMac (myšleno nejnáročnější na rychlost připojení), připojit pomocí kabelu přímo do ethernetové zásuvky. Ze všech těchto zásuvek z celého domu vedou kabely do UniFi Switch Lite 16 PoE, což je 16portový switch, jehož celková propustnost je 16 Gbps, který je přímo napojen na výše uvedený router UniFi Dream Machine. V rámci domácí sítě nestreamuju nic z nějakého NAS nebo síťového disku, proto tato propustnost bohatě stačí.

Protože mám bohužel dvouportovou zásuvku i tam, kde potřebuju mít připojenou Apple TV, televizor a PS5, použili jsme zde miniaturní Switch Flex mini. Pokud by se někdo chtěl ptát, proč zrovna televizor jako takový chci připojit k ethernetu, rád odpovím. Protože O2 ani po pěti letech nedokázalo zákazníkům nabídnout aplikaci na Apple TV. Například v ložnici, kde je pouze jeden televizor a Apple TV, bohatě stačí dvojitá ethernetová zásuvka, do které je zapojen jak televizor, tak Apple TV bez nutnosti vyzužívat switch.

Co se týká rychlosti, které dosahuji přes kabel, pak je to přes 900 Mbps. Samozřejmě v případě, že ostatní zařízení v domácnosti aktivně nevyužívají síť. Je totiž potřeba stále počítat s tím, že nejvyšší rychlost, která jde do domu, je 1 Gbps. Na měření přes speedtest na Apple TV výše je klasická rychlost, kterou mám vždy, když internet nevyužívají další zařízení v domácnosti. Do iMacu, Apple TV v obýváku, Apple TV ložnici, televizoru, PS5 je přiveden internet pomocí ethernetu a všechna tato zařízení dosahují rychlosti připojení přes 900 Mbps. Samozřejmě, jak jsem již zmínil, jedná se o rychlost, kterou dosahuje každé jedno zařízení, pokud internet nevyužívají další. Maximální rychlost, kterou se mi podařilo na speedtestu naměřit, byla 944 Mbps na Apple TV.

Wi-Fi je svoboda, ale musí být rychlá

Ethernetové zásuvky pak využívá také dvojice modulů, starajících se o šíření Wi-Fi v celém domě a to konkrétně UniFi Express. Do obou je internet přivádět přes ethernetovou zásuvku. Jedna UniFi Express je umístěna u mě v pracovně a dokáže pokrýt jak koupelnu, pracovnu manželky, tak i dětský pokoj a většinu zahrady. Druhá je pak v ložnici a stará se o pokrytí ložnice, šatníku, části obýváku a také zahrady.

Co se rychlosti týká, pohybuje se mezi 500-600 Mbps na downloadu a okolo 300 Mbps na uploadu, což na používání MacBooku, iPhonu nebo iPadu bohatě dostačuje a vyšší rychlost bych já osobně v podstatě neměl šanci u bezdrátového připojení využít. Zároveň není problém, aby dostatečně rychle v této síti komunikovala celá chytrá domácnost a vše šlapalo jak hodinky.

Wi-Fi nejen doma, ale i na zahradě a v altánku

Zcela upřímně by Wi-Fi z domu postačovala i na pokrytí pozemku, ovšem vzhledem k tomu, co vše na pozemku je k Wi-Fi připojeno a také s ohledem na fakt, že máme v altánku poměrně kvalitní reproduktory přehrávající hudbu přes AirPlay, zvolili jsme také venkovní Wi-Fi jednotku. Ta je umístěná přímo v altánku a je určená přímo na outdoorové použití s tím, že snáší vlivy počasí. Jedná se o UniFi Swiss Army Knife Ultra, jenž je v rohu pozemku v altánku a Wi-Fi „střílí“ směrem k domu, zatímco již zmíněné Wi-Fi moduly uvnitř domu ji směřují právě proti altánku. Díky tomu je pokryt Wi-Fi stabilně nejen dům, ale i zahrada a altánek.

Vše funguje stabilně a především rychle a celá síť je stavěna tak, aby vyhovovala požadavkům, které na ni má naše domácnost a produkty v ní a také s ohledem na ozvučení domu pomocí Sonos, ke kterému se dostaneme v některém z dalších článků. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že jsme síť stavěli na míru potřebám naší domácnosti. Pokud máte například NAS, ze kterého si přehráváte 8K filmy, pak budete zřejmě stavět síť jinak a je to zcela pochopitelné.