Recenze Herman Miller Aeron: Seďte na stejné židli jako Steve Jobs

Legendární – tak by se bezesporu dala jedním slovem označit židle Herman Miller Aeron. Židle, na které seděl Steve Jobs, Mark Zuckenberg nebo například Aleš Zavoral. Všechny tyto pány spojuje jedno – mají téměř neomezený budget, aby si mohli vybírat jen to nejlepší z nejlepšího, denně tráví řadu hodin sezením u počítače a zároveň chtějí, aby je ani po dlouhém dni nebolela záda. Právě proto používají Herman Miller Aeron a já sám na této židli sedím již více než rok a proto jsem si říkal, že je na čase se s vámi podělit o své zkušenosti. Pojďte se podívat na recenzi Herman Miller Aeron, krále mezi židlemi.

Je poměrně zajímavé, že židle vám domů dorazí již sestavená a vy se tak nemusíte starat o nic jiného, než o její správné nastavení. Pokud stejně jako já měříte přes dva metry, pak jistě oceníte fakt, že Herman Miller vyrábí židle Aeron ve více velikostech a to konkrétně ve velikosti A/B/C s tím, že já mám konkrétně velikost C s hloubkou sedáku 470 mm, výškou opěrky zád 406-541mm a nosností 159 kg. Sice mám to štěstí, že se vejdu i do Ferrari, ovšem většinou mám problém právě s tím, že je krátký podsedák nebo si nemohu opřít celá záda. V případě Aeronu to naštěstí neplatí a mám podložená stehna zhruba pět centimetrů od kolen a záda téměř po ramena.

Šířka židle je pak naprosto ideální. Vybrat si tedy můžete židli přesně pro vaši postavu a vzhledem k možnostem nastavení si stačí vybrat vhodnou velikost mezi A/B/C a poté si ji nastavíte doslova na milimetry tak, aby vyhovovala vašemu tělu. K židli dostanete podrobný návod, ve kterém se dozvíte, jak si co nastavit tak, aby to bylo zcela ideální pro vaše tělo. Pokud máte tu možnost a chodíte například k fyzioterapeutovi, pak ho poproste, zda by si na vás neudělal čas a židli vám nenastavil on. Kromě velikosti židle jako takové si vybíráte taktéž kolečka s tím, že jedny jsou určené na tvrdé a druhé na měkké povrchy. Samozřejmě můžete koupit i další sadu koleček a vyměnit je, pokud se například rozhodnete pořídit si koberec.

Celá židle je tvořena síťovinou Pellicle, která je extrémně pevná, ale přitom vzdušná a jemná. Síťovinou je tvořen jak kompletně celý podsedák, tak celá zádová část. To oceníte jednak z toho důvodu, že židle v místech, kde se ji dotýkáte, nemá v podstatě žádný pevný bod a vaše tělo tak nikde nic netlačí. Pokud jste někdy leželi v houpací síti, pak ten stejný pocit budete denně zažívat na židli Aeron. Síťovina kopíruje vaše tělo v podstatě stejně, jako když máte například oblečení a vytvaruje se na milimetr přesně tak, jak potřebujete bez toho, aniž by vás někde něco tlačilo nebo omezovalo.

Druhou výhodou síťoviny je absolutní absence jakéhokoli pocení nebo zapaření i v teple. Jak vaše záda, tak i hýždě dýchají a nehrozí, že byste se potili tak, jako u kožených nebo koženkových židlí. Navíc – i když jsem si jistý, že se najde řada odborníků, kteří se mnou nebudou souhlasit – mě osobně přijde síťovina velmi hygienické řešení. Na rozdíl od koženky nebo kůže ji totiž lze čistit skutečně i něčím na alkoholové bázi a stačí ji jednou za týden nastříkat například sprejem na čištění klávesnic a jednoduše utřít hadříkem. Zbytek židle je tvořen z extrémně pevného a nejen na první pohled kvalitního plastu. Píst a mechanismus zdvihu a vnitřní komponenty jsou samozřejmě kovové.

Mezi možnosti toho, co lze nastavit, patří samozřejmě výška židle, rozsah náklonu opěradla, tuhost vypodložení zad, výška a odklon podpěrek na ruce a tak dále. Nejlépe vše, co můžete na židli nastavovat zjistíte z následujícího videa, ve kterém jsou prezentovány veškeré možnosti nastavení. Chce to chvilku času, ale jakmile si židli jednou nastavíte, budete ji mít dokonale přizpůsobenou vašemu tělu a věřte mi, že budete i po hodinách sezení spokojeni. Židle nabízí celkem osm ergonomických zón, které přispívají tomu, aby se vám sedělo pohodlně, ale zároveň se pečovalo při sezení o vaše záda. Díky nastavitelným područkám máte možnost si každou ruku opřít v jiném směru, což se hodí například v situacích, kdy máte jednu ruku na myši a jednu na klávesnici a potřebujete mít v každé trochu jiný úhel. Tím nejdůležitějším je však podpora zad s označením PostureFit SL, díky které držíte páteř v nejzdravější možné poloze a to zejména v pánevní oblasti. Mechanismus Kinemal vám pak pomáhá zajistit co nejplynulejší přechod při naklánění.

Osobně sedím na Herman Miller Aeron již více než rok a co bych rád vyzdvihl především, je fakt, že židle i po roce vypadá stále jako nová. Kvalita materiálu je opravdu na nejvyšší úrovni a ať už se podíváte na cokoli, zjistíte, že vše funguje a vypadá stejně jako první den, když jste ji vyndali z krabice. Abych však jen nechválil, mám i jednu připomínku. Design je sice jedinečný a pro většinu lidí legendární a krásný, ovšem nabízí zhruba tak 185 ploch, na které padá prach a jednou za čas je zkrátka potřeba židli velmi důkladně otřít a to i na místech, kam se u běžných židlí prach zkrátka nedostává.

Chápu, že se někomu může zdát, že dát 40 tisíc za židli je přehnané, ovšem já mám na tyto věci svůj vlastní pohled. To, jaké logo mám na tričku můj život ani moje zdraví příliš neovlivní, to, na čem denně prosedím dlouhé hodiny však ano. Pokud tedy máte tu možnost, investujte do pohodlného a především pak ergonomického sezení. I když se nerozhodnete zrovna pro Herman Miller, ale pro nějakou alternativu, případně nesáhnete po modelu Aeron, ale po jiném modelu, uděláte dobře a vaše tělo to ocení nejen hned, jakmile si poprvé sednete, ale zejména jak se říká na stará kolena.

Židle Herman Miller si můžete zakoupit přímo zde.