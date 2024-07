Jak změnil příchod Apple Silicon čipů chování jablíčkářů?

Přechod na Apple Silicon výrazně proměnil hardwarovou nabídku společnosti Apple a ovlivnil chování uživatelů. Společnost CIRP tento týden přišla se zajímavou zprávou o tom, jak příchod Apple Silicon čipů ovlivnil životnost Maců a chování uživatelů.

Díky čipům Apple Silicon se prodlužuje životnost Maců a mění se cykly jejich obměny. Před rokem 2020 Apple spoléhal u svých počítačů Mac především na procesory Intel. Partnerství započaté v roce 2006 přineslo výrazné zlepšení výkonu a pomohlo Applu získat silnější pozici na trhu s osobními počítači. Nicméně s technologickým pokrokem začaly být patrné limity závislosti na externím dodavateli klíčové součásti. Tempo inovací společnosti Intel bylo pomalejší a její nesplněné sliby ohledně vývoje čipů zaostávaly za požadavky Apple vize pro jeho produkty. Přechod na čipy Apple Silicon měl také významný dopad na chování uživatelů. Podle nejnovější zprávy společnosti Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) vzrostlo procento majitelů Maců, kteří si své předchozí zařízení ponechali déle než dva roky, z 59 % v roce 2020 na 68 % v roce 2023.

Tento trend odpovídá širšímu modelu pozorovanému napříč produktovými řadami Apple, včetně iPhonů a iPadů, kde si uživatelé svá zařízení déle ponechávají. V posledním dvanáctiměsíčním období vzrostl podíl majitelů iPhonů a počítačů Mac, jejichž předchozí zařízení bylo starší dvou let, na 71 %, respektive 68 %. V roce 2020 vlastnilo svůj předchozí telefon nebo počítač starší dvou let 63 % majitelů iPhonů a 59 % majitelů Maců. K tomuto posunu přispívá několik faktorů. Za prvé, díky vylepšenému výkonu počítačů Mac s Apple Silicon uživatelé méně často touží po upgradu. Dalším faktorem v tomto období byl dopad koronavirové pandemie. S přechodem lidí na práci z domova a online vzdělávání prudce vzrostla poptávka po spolehlivé technologii, což mnohé vedlo k investici do nových zařízení.

Nicméně po obtížných počátcích pandemie vedou pokračující ekonomická nejistota a potřeba nákladově efektivních řešení uživatele k tomu, aby si svá stávající zařízení déle ponechávali. Macy s Apple Silicon prokázaly oproti modelům s procesory Intel vyšší efektivitu a výkon, díky čemuž zvládají náročné úlohy po dobu několika let. A s tím, jak tradiční desktopový software ustupuje cloudovým aplikacím, klesá také potřeba častých hardwarových upgradů. Nyní, když Apple Silicon naplnil potřeby různých typů zákazníků, se může dalším středobodem zájmu stát výdrž baterie. „Pro většinu majitelů laptopů může být zlepšení výdrže baterie nejdůležitějším faktorem, který již možná také dosáhl uspokojivé úrovně,“ uvádí společnost CIRP.