Apple: Čipy Apple Silicon vznikly díky iPhonům

Apple udělal s čipy Apple Silicon další krok k tomu, aby se osvobodil od součástek vyráběných konkurencí. Šlo o velký krok kupředu a podíváme-li se na Macy, tak vzhledem k vlastní architektuře jsou daleko efektivnější a úspornější než ty s Intelem. Zřejmě je každému jasné, že tento nápad se nezrodil „ze dne na den“. Apple s Apple Silicon zužitkoval zkušenosti, které nabyl za dobu 10 let vývoje čipů pro iPhony.

Asi se shodneme, i vzhledem k výše uvedenému, že přechod od čipů Intel k používání vlastních návrhů Apple Silicon, založených na předchozí dlouholeté práci na výrobě čipů pro iPhone, je nepochybně nejlepším krokem, který Apple pro svou řadu Maců udělal. Poté, co Apple v průběhu let viděl obrovské pokroky ve zlepšování výkonu u iPhonů a iPadů, uvědomil si, že by totéž mohl udělat pro Mac. Cupertinský gigant věřil, že stejné technologie mohou fungovat i ve výkonnějších strojích, jak vyplývá z rozhovoru Dougu Brookse, produktového marketéra Apple Silicon, pro The Independent.

„Když jsme navrhli čip do několika generací iPhonů a iPadů a viděli jsme jejich neuvěřitelné schopnosti a výkon, které přinášely, měli jsme obrovská očekávání, kam až by to mohlo Mac zavést. Tak jsme se v roce 2020 pustili do přechodu Apple Silicon. A je zřejmé, že je na první pohled oproti iPhonu vidět mnoho vylepšení na poli CPU a GPU. V roce 2020 jsme viděli, že výkon procesoru vzrostl 100krát oproti 10 generacím iPhonu a výkon GPU v nejvýkonnějším iPadu byl 1000krát vyšší než u prvního iPadu. Křivka vzrůstu byla jednoduše úžasná,“ řekl Brooks. Závěrem taktéž dodal, že Apple i nadále pracuje na snížení uhlíkových stop.