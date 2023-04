Jak funguje Starlink od SpaceX

Říkali jste si někdy, jak funguje internetové připojení pomocí družicové konstelace Starlink? Jak je to s dostupností v České republice, anebo kolik se za toto připojení k internetu platí? Na to se vám pokusíme odpovědět v dnešním článku. Nejprve začněme tím, že si Starlink trochu obecně představíme. Název Starlink nese družicová megakonstelace, provozovaná společností SpaceX, která má za úkol poskytovat celosvětově dostupné připojení k internetu, a jelikož jsou družice vynášeny i na dráhy s vyšší sklonem vůči rovníku, tedy tzv. polární, je tato služba dostupná téměř po celém světě. To, že je aktivována pouze v některých zemích, je věc druhá. Nyní se ale pojďme podívat na fungování celého systému.

Všechno začíná samozřejmě u výroby. Na začátku roku 2020 SpaceX vyráběla sedm družic denně, ovšem po téměř třech letech se výrobní kapacity určitě zvýšily. Z výroby se družice přesouvají na jeden ze tří kosmodromů, odkud rakety SpaceX startují. Přímo na kosmodromu jsou družice naskládány na sebe do aerodynamického krytu, který je potom připevněn na vrcholu rakety. O vynášení družic Starlink se aktuálně stará raketa Falcon 9 Block 5 a do budoucna se počítá se superraketou Superheavy Starship, kterou SpaceX vyvíjí na texaské základně Boca Chica. Dříve byly Starlinky vynášeny na oběžnou dráhu po šedesáti kusech při jedné misi. Nyní se vynáší vylepšená generace družic, ty jsou o něco těžší, a tak se jich dá vynést méně. Aktuálně se počet vynesených družic při jednom startu pohybuje kolem 52 – 54 družic.

Družice jsou vynášeny na oběžnou dráhu do tzv. orbitálních slupek konstelace, přičemž každá z nich má jasně danou oběžnou dráhu, počet družic atd. V aktuální době jsou v provozu družice jeden a půlté generace. Ty jsou na rozdíl od té předchozí vybaveny laserovými pojítky pro vzájemnou komunikaci a nemusí tak posílat signál přes pozemní stanice. Tato generace již ale nebude vynášena moc dlouho, jelikož jí nahradí družice Starlink v2.0 a v2.0 Mini. S družicemi druhé generace totiž přichází zásadní změna velikosti, protože mají být vynášeny pomocí Superheavy Starship. Proto budou vynášeny také družice v2.0 Mini, které budou moci být stejně jako doteď vynášeny pomocí Falconu 9. Jen pro představu, aktuální rozměry družice Starlink v1.5 jsou: délka 2,8 m, šířka 1,3 m, délka fotovoltaického panelu 8,1 m. Starlink v2.0 Mini délka 4,1 m, šířka 2,7 m, délka fotovoltaického panelu 12,8 m. Klasická verze 2.0 délka 6,4 m, šířka 2,7 m, délka fotovoltaického panelu 20,2 m.

Pokud vás zajímají technické parametry aktuálně vynášených družic, tak každá družice je vybavena jedním fixním iontovým motorem (ty poprvé v historii využívají krypton místo tradičního xenonu) a o orientaci se stará sestava setrvačníků. K určení polohy družice využívají systém GPS a zařízení pro sledování hvězd, z vlastní dílny SpaceX. Energii dodává jeden fotovoltaický panel o rozměrech 2,8 × 10 metrů. Každá družice je vybavena čtyřmi anténami, které fungují na principu sfázovaného pole, nebo-li počítačem řízeného pole antén, jež lze tak elektronicky směrovat paprsek vln do různých směrů, bez nutnosti pohybovat anténou. To je pro funkčnost tohoto systému naprosto zásadní. Dále jsou vybaveny dvěma parabolickými anténami, a již zmíněnými laserovými pojítky pro mezi družicovou komunikaci. Hmotnost družice v1.5 se pohybuje kolem 300 kilogramů.

Na oběžné dráze družice pomocí svých výkonných antén komunikují s uživatelskými terminály, respektive s anténou, která je pro provoz Starlinku nezbytná. Po objednání služby Vám přijde domů krabice, ukrývající samotnou přijímací anténu, která je mimochodem vyhřívaná, takže na ní v zimě nezůstává sníh, ani led a je vybavena motorky, aby se mohla podle potřeby orientovat na jednotlivé družice. Dále je v balení router. Vše jednoduše propojíte, stáhnete mobilní aplikaci Starlink, jednoduše nastavíte a za pár minut tak máte funkční internetové připojení. Je nutné zmínit, že anténa musí mít nerušený výhled na oblohu, a to nejen nahoru, ale i po stranách. Družice na oběžné dráze se pohybují rychlostí více jak 27 000 kilometrů za hodinu, proto neustále probíhá přepojování antény k jiným družicím. Jedna družice tak zajišťuje internetové připojení konkrétnímu uživateli nanejvýš několik minut. Díky nízké výšce oběžných drah pro Starlinky má připojení nízkou latenci a skrývá to v sobě další benefit. V případě závady na družici trvá daleko kratší dobu její deorbitace, tedy to že družice vstoupí do atmosféry, kde úplně shoří.

Co se týče kvality internetového připojení, tak rychlosti internetu jsou naprosto dostatečné. V ČR se rychlosti stahování pohybují v řádech stovek Mb/s a nahrávání v řádech desítek Mb/s. Jelikož celá konstelace ještě není ani zdaleka dokončená, mohou se objevit občasné krátkodobé výpadky internetu. S každým dalším startem, při němž jsou družice vynášeny, se ale daří tyto výpadky postupně omezovat. Službu si můžete přes oficiální e-shop objednat i do ČR. Měsíčně se za službu platí 1 400 Kč, ale je nutné k tomu připočítat prvotní pořizovací náklady antény a routeru což je 7 360 Kč. Je ale nutné dodat, že střední Evropa má pokrytí internetem vcelku slušné, a tak pro velkou část lidí v ČR Starlink postrádá smysl, hlavně pokud mohou mít u jiných operátorů internet stejné kvality dvakrát levněji. Na světě je ale stále dosti míst, kde není pokrytí internetem takřka žádné, a právě tam je Starlink primárně určen.