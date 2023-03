Starlink v Česku opět zlevnil

Je tomu sice teprve zhruba půl roku, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že vesmírný internet Starlink z dílny vizionáře Elona Muska v Česku zlevnil, ale už tu máme jeho další cenový pád. Sleva sice není nikterak velká, přesto potěší. A co víc – k dispozici je navíc zcela nová možnost předplatného.

Zatímco ještě donedávna byla třeba zaplatit za instalační balíček Muskovi 9100 Kč, nyní vychází tentýž set v Česku na o něco příjemnějších 7360 Kč. Je nicméně třeba zdůraznit, že se bavíme jen o hardwaru, který je potřebný pro příjem internetu. K tomu pak totiž musíte připočíst měsíční platbu ve výši 1400 Kč, která vám funkčnost služby zajistí, což není na internet o rychlosti maximálně 100 Mb/s při downloadu v plánu standard rozhodně málo.

Že se Stralink chce ve světě prosadit co nejvíce nicméně naznačuje jeho spuštění měsíčního pronájmu hardwaru pro jeho příjem. To vychází na 370 Kč měsíčně (s tím, že první měsíc je třeba připočíst ještě jednorázový aktivační poplatek 1230 Kč) plus samozřejmě měsíční cena internetu 1400 Kč. Ve výsledku se tedy dostanete na 1770 Kč měsíčně, což je opět vzhledem k rychlostem, které nyní Starlink nabízí, poměrně bída. Na druhou stranu, běžným městským poskytovatelům Starlink ve výsledku konkurovat ani nechce, jeho cílovou skupinou jsou přeci jen spíš místa se špatným či nulovým internetovým signálem. Pokud se tedy na nějakém takovém potřebujete připojit, vězte, že vás to nyní vyjde zase o něco levněji.