Vesmírný internet Starlink dostává zásadní vylepšení, je však pekelně drahé

Použitelnost vesmírného internetu Starlink, za kterým nestojí nikdo jiný než vizionář Elon Musk, dostává zásadní vylepšení. Starlink totiž na svém webu oficiálně oznámil novinku ve formě tarifu s názvem Global Roaming, který by měl jeho předplatitelům poskytnout dle slov společnosti „konektivitu po celém světě“ a to s nejvyšší možnou rychlostí. Háček je však v tom, že cena je vskutku vysoká.

Starlink šlo do současnosti využívat de facto jen ve dvou režimech – konkrétně pak v režimu, kdy byl jeho hardware vázaný na přesnou adresu a tedy jste se odjinud než z ní nepřipojili, nebo režimu, kdy sice bylo možné se připojit i odjinud (například z obytných vozů a tak podobně), avšak s tím, že tato možnost byla jednak k dispozici jen v několika málo zemích a zároveň byla upozaďována za prvním režimem z hlediska rychlosti, latence a tak podobně, takže se do jisté míry jednalo spíš o jakousi „nouzovku“ než vyloženě využitelnou věc. S přibývajícími satelity a technologickými upgrady však nyní Starlink přichází s novinkou ve formě možnosti připojit se téměř odkudkoliv na světě a to dokonce pomocí základního hardwaru vycházejícího na 599 dolarů, v Česku pak na 11 000 Kč. Za samotnou službu se pak bude platit 200 dolarů měsíčně s tím, že česká cena zatím oznámena nebyla. V přepočtu by se měla nicméně pohybovat někde kolem 4400 Kč bez daně a dalších poplatků.

Starlink tvrdí,, že nový tarif Global Roaming bude dosahovat maximálních možných rychlostí na daném území, čímž dosavadní mobilní připojení například pro výše zmíněné obytné vozy výrazně překoná. V současnosti by se tedy měli uživatelé mít možnost dostat až na zhruba 500 Mb/s, byť je jedním dechem třeba dodat, že samotný Starlink na svém webu upozorňuje na to, že rychlosti mohou v průběhu dne kolísat například s ohledem na počasí, polohu satelitů na oběžné dráze a tak podobně. Časem mají být nicméně veškeré neduhy potlačeny a rychlost navýšena – to vše díky většímu množství satelitů Starlink na obloze. O to zajímavější proto bude vývoj celého vesmírného internetu sledovat. Nejprve však bude bohatě stačit vidět, jak nyní představená novinka funguje v praxi. Na první recenze nicméně nebudeme čekat příliš dlouho, protože někteří klienti Starlinku již hlásí, že jim byla služba nabídnuta. Jiní však zase tvrdí, že je podpora Starlinku informovala o tom, že zatím ještě běží certifikační proces a službu jim v jejich zemi poskytnout nemohou.