7 tipů, jak si užít léto s Apple Watch na maximum

Díky těmto 7 tipům si můžete s Apple Watch naplno užít letní radovánky a zpříjemnit si tak dovolenou i běžné dny. Využijte všechny funkce, které vám hodinky nabízí, ať už se chystáte na výlet do hor, relaxaci u bazénu nebo jen na procházku parkem. S Apple Watch budete mít vždy vše pod kontrolou a budete si moci užívat léto naplno.

Apple Watch vám tak nabízí nejen praktické funkce pro plánování aktivit a sledování zdraví, ale také nástroje pro relaxaci a duševní pohodu. Využijte letní období k tomu, abyste si s Apple Watch dopřáli chvíle klidu a načerpali novou energii do dalších dnů.

Dovolená a letní období by měly být časem odpočinku a relaxace. Po náročném dni plném aktivit si dopřejte chvíli klidu a zklidnění s pomocí dechových cvičení v příslušné nativní aplikaci na Apple Watch. Vyberte si z různých dechových programů, které vám pomohou uvolnit mysl, zbavit se stresu a napětí a zklidnit organismus. Pravidelné cvičení dechu může zlepšit váš spánek, posílit imunitní systém a celkově vám pomoci cítit se lépe a vyrovnaněji.

Dbejte na to, abyste Apple Watch nikdy nenechávali v zaparkovaném autě na přímém slunci, ani na jiných místech, kde je vystavena vysokým teplotám. I když jsou hodinky voděodolné, nejsou odolné proti extrémním teplotám. Dodržováním těchto jednoduchých tipů zajistíte, že si budete moci užívat funkce Apple Watch po celé léto bez obav z jejich poškození.

V letních měsících, kdy se slunce opírá do země s plnou silou, je důležité chránit jakékoliv elektronické zařízení před žhavými paprsky. Vysoké teploty a přímé sluneční záření mohou Apple Watch poškodit a způsobit jejich přehřátí, což může vést k poruchám funkcí a zkrácení životnosti. Proto se snažte vyhýbat dlouhodobému vystavení hodinek přímému slunečnímu svitu. Pokud se chystáte trávit delší dobu venku, je vhodné nosit hodinky na zastíněné straně zápěstí. V případě, že se ocitnete na přímém slunci, zakryjte hodinky lehkým oblečením, například rukávem košile nebo kabátu.

Apple Watch se stávají ideálním parťákem pro vaše letní dobrodružství ať už se chystáte na túru do hor, cyklistický výlet po venkově nebo jen na procházku parkem. Využijte nativní aplikaci Cvičení, sledujte své kroky, tepovou frekvenci a spálené kalorie. Díky těmto aplikacím a funkcím můžete sledovat svůj pokrok a udržovat si motivaci k dosažení vašich fitness cílů.

Využijte voděodolnost

Většina modelů Apple Watch je voděodolná do hloubky 50 metrů, takže je s klidem můžete nosit na pláž, k bazénu nebo do sprchy. Mějte na paměti, že voděodolnost se vztahuje pouze na potápění do hloubky 50 metrů a nevztahuje se na vodní sporty s vysokým tlakem, jako je vodní lyžování nebo potápění s dýchacím přístrojem. Po každém koupání nezapomeňte Apple Watch opláchnout pod proudem čisté, vlažné vody, a vypustit z nich vodu za pomoci digitální korunky.