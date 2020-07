Jak se starat o elektroniku v horku

Léto je momentálně kalendářně v plném proudu, to nejhorší nás však zajisté ještě čeká. Třicetistupňová vedra, která nejspíše nedělají dobře každému z nás, nedělají dobře ani elektronice jako takové. Čím vyšší je okolní teplota a čím déle necháte jakoukoliv elektroniku na přímém slunci, tak tím větší je pravděpodobnost, že se s ní něco stane. Vysoká teplota jednoduše nedělá dobře žádné elektronice, což je také jeden z důvodů, proč se uvnitř počítačů a Maců nachází aktivní chlazení v podobě ventilátorů a dalších prvků. Pojďme se společně podívat, jak se můžete správně starat o elektroniku v horku.

Neprovádějte složité úlohy

Elektronika se nejvíce zahřívá tehdy, pokud na ní provádíte nějaké složité úlohy. Pokud máte v plánu někde na přímém slunci hrát hry, anebo pracovat s různými aplikacemi, tak by se vám to mohlo vymstít. Na slunci můžete tak maximálně pár minut sjíždět Facebook anebo třeba Instagram, na složité a komplexní úlohy však zapomeňte. Celkem rychle by vlivem okolní teploty došlo k přehřátí zařízení. Přenosné počítače sice disponují aktivním chlazením v podobě ventilátoru, avšak to neznamená, že chladící soustava zvládne uchladit takové teploty, které mohou při práci na slunci vzniknout. Jablečné telefony a tablety disponují procesory, které aktivní chlazení nepotřebují, každopádně ve vysokých teplotách jim při chlazení rozhodně nepomůžete.

Pryč z přímého slunce

To, že byste zařízení neměli nechávat na přímém slunci, je asi jasné každému z vás. Pokud iPhone, iPad anebo třeba MacBooku necháte dlouho na přímém slunci, tak se v případě iPhonu a iPadu prvně na obrazovce objeví upozornění o tom, že se iPhone přehřál. U MacBooku poté dojde k výraznému zpomalené celého systému, jelikož se hardware snaží snížit výkon, aby se tolik nezahříval. Pokud v těchto případech včas nezareagujte, tak dojde k vypnutí. V případě, že ani po vypnutí zařízení ze slunce neodnesete, tak nakonec může dojít k poškození interních součástí. Nejnáchylnější je v tomto případě baterie, která se může nafouknout, anebo dokonce vzplanout či vybouchnout a způsobit požár. Není však vyloučeno ani poškození jiného hardwaru, například procesoru, pamětí RAM, grafické karty či v případě iPhonu či iPadu kompletního nabíjení. Vždy přes zařízení tedy alespoň přehoďte tričko, úplně nejlépe ale uděláte, když jej necháte někde ve stínu.

Nenechávejte jej v autě

Mnoho lidí si myslí, že elektronika jednoduše v autě těch několik minut na slunci vydrží. Pravdou ale je, že se jen za několik krátkých minut může stát z auta postaveném na přímém slunci doslova výheň. Vašeho psa či dítě byste na přímém slunci v autě také nenechali, tak zde nenechávejte ani váš iPhone či jinou elektroniku. Nutno podotknout, že rozhodně nepomůže ani to, když zařízení položíte pod sedačku, anebo do nějaké přihrádky (pokud není klimatizovaná). Horko se jednoduše dostane všude. Úplně nejvyšší teploty však vznikají pod předním sklem, na kterém má mnoho z nás nalepený držák a v něm iPhone. Abyste iPhonu ulevili a nevystavovali jej přímému slunci, tak se doporučuje, abyste jej šikovně pomocí držáku umístili před výdech klimatizace, aby zůstal v chladu.

Deaktivace některých funkcí

V případě, že na vašem zařízení zrovna potřebujete nutně pracovat, tak mu rozhodně pomůžete tak, že vypnete veškeré funkce, služby a aplikace, které jednoduše nepotřebujete. Čím více je totiž aktivních služeb, tím k většímu zatěžování a zvyšování teploty dochází. Pokud se tedy chystáte psát nějaký text, tak vypněte Wi-Fi, Bluetooth, společně se všemi ostatními aplikacemi kromě Wordu/Pages a snažte se pracovat vyloženě jen tam, kde potřebujete. Zařízení se vám objeví tím, že se nebude tolik zahřívat. Tak jako tak byste ale práci na slunci neměli přehánět a udělat byste měli jen to, co je vysloveně nutné a co nepočká.

Počkejte s nabíjením

Kromě toho, že se prakticky veškerá zařízení zahřívají při náročných procesech, tak se zahřívají ještě při jedné činnosti, kterou je nabíjení. Zkuste si někdy všimnout, jak moc se dokáže iPhone či iPad při nabíjení zahřát – o to více tehdy, pokud zařízení nabíjíte rychlonabíječkou s vyšším výkonem. Takový iPhone můžete nabíjet až 18 W, největší 16″ MacBook však poté můžete nabíjet téměř 100 W, což je několikanásobně více. Čím větším výkonem tedy zařízení nabíjíte, tím více se zahřívá. A pokud zařízení začnete nabíjet na přímém slunci, tak si zahráváte s obrovským problémem. Zařízení se tak může přehřát během několika minut a může bez problémů klidně způsobit i požár, o což rozhodně nikdo z nás nestojí. Všechny vaše zařízení se tedy snažte nabíjet ve stínu anebo ideálně doma v ideální teplotě, která je 0 – 35 stupňů Celsia.

Sundejte kryt

Co si budeme nalhávat, pro většinu z lidí jsou jablečná zařízení vcelku drahým zařízením, které se úplně nehodí po pár dnech od zakoupení rozbít. Přesně kvůli tomu vznikly různé kryty a obaly, které můžete pro ochranu využít. Kromě toho, že jsou k dispozici kryty pro iPhone a iPad, tak samozřejmě nechybí kryty ani pro Apple Watch, a také pro MacBooky. Úplně nejvíce, tedy co se teploty týče, trpí při nasazeném krytu MacBooky. Samotné hliníkové tělo MacBooku pomáhá odvádět teplo z hardwaru ven, a pokud hliník zakryjete plastem, tak se MacBook musí spoléhat jen na své ventilátory. Kromě MacBooků však trpí i ostatní zařízení, zahřát se v krytu dokáže i iPhone či iPad při náročných činnostech, stejně jako Apple Watch. Zkuste tedy váš kryt vyměnit za nějaký tenčí, anebo jej na chvíli úplně sundejte dolů, abyste elektronice ulevili. Kryt či obal se dá definovat jako další vrstvu, přes kterou se musí teplo pocházející z hardwaru dostat směrem ven. Především v létě je může být každá další vrstva osudová.

Chladící podložky

Zatímco na iPhone či iPad byste chladící podložky hledali jen těžko, tak v případě MacBooků se jedná o perfektního pomocníka, který dokáže při práci vašemu jablečnému počítači výrazně ulevit. Použití chladící podložky se samozřejmě hodí především tehdy, pokud máte váš MacBook položený doma na stole – použití podložky někde venku nejspíše úplně komfortní nebude. Kvalitní chladící podložka dokáže vašemu přenosnému počítači výrazně pomoci a vy tak rázem můžete i v létě provádět takové úlohy, které byste za klasických podmínek jednoduše nemohli. Potřebujete-li tedy i v letních podmínkách nutně pracovat a nejede přes to vlak, tak je investice do chladící podložky rozhodně ideální.