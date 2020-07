Plná paměť iPhonu: 4 tipy, které vám pomohou s uvolněním místa na iPhone

I přesto, že nejnovější iPhony mají na dnešní dobu i ve své základní konfiguraci vcelku přijatelnou kapacitu úložiště, tak je zde mnoho uživatelů, kteří nový iPhone jednoduše nevlastní. Stále jsou velmi populární modely 6s anebo třeba 7, které měly v základu 16 GB, potažmo 32 GB, což rozhodně není mnoho. Dnešní minimální kapacita úložiště se u průměrného uživatele pohybuje okolo 64 GB, které také často už nedostačují. Ať už vlastníte iPhone 6s. anebo iPhone 11 Pro, tak se můžete dostat do problémů s volným místem v úložišti. V tomto článku najdete 4 základní a nejúčinnější tipy, s jejichž pomocí můžete proti plnému úložišti na iPhonu bojovat.

Projděte si aplikace

Tento první tip je sice velmi jednoduchý, za to ale velmi účinný. Odinstalováním aplikací, které nepoužíváte, můžete ve vašem úložišti uvolnit mnoho místa, které můžete poté využít úplně jinak. Na vašem iPhonu se tedy přesuňte na domovskou obrazovku a napříč stránkami si prohlédněte veškeré aplikace, jednu po druhé. Pokud narazíte na nějakou aplikaci, kterou jste už dlouho nepoužili, a kterou také dlouho nepoužijete, tak na ni podržte prst a zvolte možnost Odstranit aplikaci. V případě, že některé aplikace jednoduše mazat nechcete, ale i přesto byste chtěli nějaké místo v úložišti ušetřit, tak můžete využít odkládání aplikací. Po aktivaci této funkce dochází k tomu, že se nepoužívaná aplikace odinstaluje, avšak bez uživatelských dat. Pokud tedy například máte rozehranou nějakou hru a dojde k odložení aplikace, tak nepřijdete o postup ve hře, ale odinstaluje se pouze samotná hra. Odkládání aplikací můžete nastavit v Nastavení -> iTunes & App Store, kde níže aktivujte možnost Odložit nepoužívané aplikace. Odloženou aplikaci poté poznáte tak, že se u jejího názvu zobrazí mráček se šipkou.

Projděte si fotky a videa

Na většině jablečných zařízeních zabírají nejvíce místa v úložišti fotky a videa. Poslední iPhony už totiž mají velmi kvalitní fotosoustavu, se kterou je jednoduše radost fotografovat a natáčet různá videa. Jedna fotka však může mít až několik megabajtů, a to i přesto, pokud využíváte efektivní formát HEIC. V případě videí může mít jedna minut několik stovek megabajtů, v případě zpomaleného záběru se dostáváme k hranici jednoho gigabajtu na minutu videa. Co si budeme nalhávat, většina z nás při focení nějaké scény vytvoří hned několik podobných, ne-li úplně stejných fotografií, ze kterých si poté vybereme tu nejlepší. Ostatní fotografie už ale jednoduše neodstraníme, tudíž můžeme mít v úložišti hned několik stejných fotografií, kdy stejně využijeme vždy jen tu jednu nejlepší. Naprosto stejně to je i v případě snímků obrazovky – ty většinou tvoříme jen kvůli tomu, abychom je někomu poslali, avšak po poslání už je stejně nesmažeme. Jakmile budete mít plné úložiště a budete mít několik desítek minut volného času, tak se ponořte do odstraňování duplicitních fotek a takových fotek, které jednoduše nebudete potřebovat. Pomoci vám v tom mohou také aplikace, například Gemini – viz odkaz níže.

Aktivujte Fotky na iCloudu

Stále mi nedochází, proč tolik uživatelů stále haní iCloud. Dle mého názoru se jedná a naprosto skvělou službu, na kterou si můžete za několik desítek (maximálně stovek) korun uložit jakákoliv data se vám jen zachce. Osobně jsem si na iCloud tak moc navykl, že si příští iPhone opět koupím se základním úložištěm, jelikož díky iCloudu větší úložiště jednoduše nepotřebuju. Uživatelé se nejspíše bojí svá data svěřit do rukou Applu, a to kvůli různým únikům dat, ke kterým došlo před několika lety. Nutno ale podotknout, že unikla data celebrit, které znají na světě miliony lidí. Předpokládám, že mezi čtenáři moc celebrit není, a tak je velmi malá pravděpodobnost, že by si někdo k hackutí vytipoval právě vás. Řešením by v tomto případě mohla být domácí NAS stanice, avšak v tomto případě je asi ještě pravděpodobnější, že vás někdo vykrade, a že si odnese také pevné disky s vašimi daty. Za mně osobně tedy nevidím důvod v tom, proč nevyužívat iCloud pro skladování všemožných dat. Kromě toho, že máte data zálohovaná, tak k nim máte přístup odkudkoliv kde je internet a navíc ušetříte v úložišti vašeho zařízení desítky či stovky gigabajtů místa. I kvůli tomu byste si měli aktivovat Fotky na iCloudu. Stačí přejít do Nastavení -> Fotky, kde aktivujte Fotky na iCloudu, a poté níže pro ušetření místa v úložišti zaškrtněte možnost Optimalizovat úložiště iPhonu.

Promazání úložiště na iCloudu a přidání úložiště

Pokud iCloud využíváte a dochází vám místo jak v interním úložišti, tak v úložišti na iCloudu, tak i v tomto případě můžete provést několik úkonů. Pokud využíváte Fotky na iCloudu, tak je samozřejmě promažte, podívejte se také na iCloud Drive, kde můžete mít uložená různá data o velikosti několika gigabajtů. Pořádek můžete jednoduše provést také v Nastavení -> váš profil -> iCloud -> Spravovat úložiště, kde si lze rozkliknout jednotlivé kategorie, prohlédnout si data, a ta popřípadě smazat. Pokud vám ani promazání dat nepomohlo, tak je s největší pravděpodobností čas na zvýšení tarifu úložiště na iCloudu. Každý uživatel s vlastním Apple ID získá od Applu 5 GB úložiště na iCloudu zdarma. Co si ale budete nalhávat, v dnešní době to není bůhvíco. Tarif 50 GB je ideální pro jednotlivce, tarif 200 GB poté pro malou rodinu a největší tarif 2 TB pro několik náročných členů rodiny. Pokud si chcete tarif změnit, tak přejděte do Nastavení -> váš profil -> iCloud -> Spravovat úložiště -> Změnit tarif úložiště, kde už si můžete z tarifu vybrat ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. Cenovky jsou stanovené na 25 Kč za 50 GB, 79 Kč za 200 GB a 249 Kč za 2 TB.