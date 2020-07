Uživatelé iPhonů, pozor: Nenechte se nachytat na těchto 5 nejběžnějších podvodů letoška

Rok 2020 je jedním slovem šílený. Na začátku roku se internetem prohnaly zprávy o hořících lesech v Austrálii, později se mnoho z nás bálo započetí třetí světové války kvůli zabití íránského generála Soleimaniho, a poté se objevil koronavirus, který svým způsobem řádí doteď a dokonce to vypadá, že se chystá na druhou vlnu útoku. Kromě těchto zmíněných negativních událostí došlo také k rozšíření různých internetových podvodů, na které se mohl nechat nachytat kdokoliv z vás. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejběžnějších podvodů, které byly v roce 2020 zaznamenány.

Ukradené Apple ID účty

Hned na začátek můžeme zmínit potenciální útoky na účty Apple ID. Hackeři se prostřednictvím e-mailů a v poslední době i SMS zpráv snaží zmocnit vašich účtů Apple ID. V některých případech se k vám může dostat zpráva o tom, že bylo vaše Apple ID hacknuto, a že se musíte přihlásit na stránku, abyste celou situaci vyřešili. Právě přihlášením na falešnou stránku se však údaje k vašemu Apple ID dostanou do rukou hackerů. V jiných případech vás hackeři mohou vyzvat k podobným akcím, kdy je jejich hlavním úkolem z vás dostat přihlašovací jméno, heslo a popřípadě nějaká další citlivá data. Vyvarovat se tomuto podvodu můžete tak, že se budete přihlašovat pouze na stránkách od Applu, a že budete brát v potaz pouze e-mailové zprávy pocházející od Applu.

Podvody související s COVID-19

Příchod koronaviru a onemocnění COVID-19 vyvolal v mnoha lidech strach a obavy. Bohužel, právě s takovými lidmi se „pracuje“ nejjednodušeji. V posledních měsících a týdnech, kdy po celém světě řádí koronavirus, mohli hackeři využít obav lidí. Určitým lidem se do e-mailových schránek či do zpráv mohly dostat odkazy na různé produkty, které je proti koronaviru ochrání. Kromě toho se především v zahraničních státech začaly objevovat falešné zprávy od „vlády“, které dotyčné příjemce nutily k přihlášení se do jakéhosi interního systému a k zaplacení poplatku. Mnoho lidí se nechalo nachytat právě kvůli strachu, který mezi lidstvem v mnohých případech panuje. Pokud vám tedy nějaký podobný mail či zpráva přijde, tak věřte, že se ve většině případech jedná o podvod.

Virus v aplikaci Kalendář

Škodlivý kód se může na vašem iPhonu či iPadu jednoduše dostat i do aplikace Kalendář. Nutno podotknout, že se nejedná tak úplně o škodlivý kód, ale o sled několika stovek událostí, které vás poté mohou několikrát denně otravovat prostřednictvím notifikací. Tento „virus“ můžete jednoduchým způsobem stáhnout do vašeho zařízení tehdy, pokud si nekontrolujete dialogová okna, která se na vašem iPhonu objeví, a všechna ihned povolujete. Pokud se vám náhodou podaří škodlivý kód do Kalendáře dostat, tak se jej lze naštěstí velmi jednoduše zbavit – stačí přejít do Nastavení -> Hesla a účty -> Odebírané kalendáře, kde v seznamu najděte a rozklikněte onen škodlivý kalendář, a poté zvolte možnost Smazat účet. Tuto akci pak už jen stačí potvrdit stisknutím Smazat účet.

Phishingové útoky

Phishingové útoky jsou tady s námi již po dobu několika dlouhých let a v roce 2020 došlo k jejich ještě většímu rozšíření. Hackeři se v rámci phishingových útoků snaží získat nějaká vaše osobní data, nejčastěji přihlašovací jména a hesla k aplikacím, službám či bankovnictví. Nejčastěji se hackeři snaží své oběti vystrašit opět tím, že se jim někdo dostal na účet, anebo že došlo k zavirování účtu. Ve zprávě vás poté odkáží na falešnou stránku určité služby, na které se poté musíte přihlásit pomocí vašich údajů. Po přihlášení se však pouze odešlou vámi zadané údaje na server hackerů, kteří se poté mohou díky tomu na pravých stránkách přihlásit k vašemu účtu. Vždy je nutné tedy sledovat, od koho vám příchozí zpráva či e-mail přišly. E-mail odesilatele ve většině případů obsahuje doménu webové stránky – kupříkladu si můžeme vzít takovou Českou spořitelnu. Webová stránka této banky je csas.cz, a tak byste měli reagovat pouze na ty e-maily, které pochází od odesilatelů s účtem xxxxx@csas.cz.

Aplikace se škodlivým kódem

I přesto, že Apple před puštěním aplikace do Apple Storu provádí různé kontroly a testy na škodlivé kódy, tak čas od času může dojít k určitému zkratu, kdy se v App Storu objeví hned několik desítek aplikací, které v sobě obsahují škodlivý kód. Tato situace nenastává často, když už k ní ale dojde, tak se většinou nejedná o jedinou aplikaci, ale hned několik desítek. O těchto škodlivých aplikacích vás na LsA prakticky ihned informujeme, takže si můžete vždy zkontrolovat, zdali jste si aplikaci se škodlivým kódem náhodou nestáhli i vy. Apple samozřejmě po zjištění aplikace ihned odebere z App Storu, bohužel ale nemůže provést odinstalaci těchto aplikací z vašeho zařízení – tu musíte prostě a jednoduše provést sami manuálně.