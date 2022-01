5 ATM u Apple Watch: Vše, co potřebujete vědět o voděodolnosti hodinek

Pokud se podíváte na aktuální nabídku Apple Watch, tak se u nich můžete dočíst, že jsou odolné proti vodě, a to až do 50 metrů. Tento údaj se však nenachází jen u tří aktuálně nabízených modelů, ale u všech Apple Watch Series 3 a novějších. Z toho se dá prakticky jednoduše vyvodit, že vaše Apple Watch Series 3 a novější můžete bez problémů ponořit až do 50 metrů hloubky, a to bez prakticky jakýchkoliv následků. Pravdou ale je, že celá tato situace ohledně „50metrové voděodolnosti“ je lehce zapeklitá a ne tak úplně jasná.

Hned na začátek je nutné zmínit, že pokud se v přehledu u Apple Watch podíváte na zmínněý údaj, který udává jejich voděodolnost, tak si můžete všimnout malé jedničky, tedy dodatku, který se nachází na konci stránky. V tomto dodatku přesně stojí následující:

Apple Watch Series 7, Apple Watch SE a Apple Watch Series 3 jsou voděodolné do hloubky 50 metrů podle normy ISO 22810:2010. To znamená, že se dají používat u hladiny, například při plavání v bazénu nebo v moři. Neměly by se ale používat při přístrojovém potápění, vodním lyžování a jiných aktivitách, při kterých se dostanou do kontaktu s rychle se pohybující vodou nebo do větších hloubek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

V textu výše se sice nachází pouze zmínka o Series 7, SE a Series 3, každopádně to platí pro veškeré Series 3 a novější – Apple je pouze nemá v nabídce, tudíž je v dodatku neuvádí. Co si ale budeme nalhávat, po přečtení tohoto dodatku z něj asi úplně moudří být nemůžeme, jelikož v jedné větě je přímo uvedeno …jsou voděodolné do hloubky 50 metrů… a hned poté se uvádí …se dají používat u hladiny, například při plavání v bazénu nebo v moři.. Jak to tedy ve skutečnosti s odolností proti vodě u Apple Watch je?

Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 7 LsA 25 Apple Watch Series 7 LsA 26 Apple Watch Series 7 LsA 27 Apple Watch Series 7 LsA 28 +5 Fotek Apple Watch Series 7 LsA 29 Apple Watch Series 7 LsA 30 Apple Watch Series 7 LsA 31 Apple Watch Series 7 LsA 32 Vstoupit do galerie

Apple sice u svých hodinek uvádí odolnost proti vodě do hloubky 50 metrů, ve skutečnosti by se zde ale měl nacházet údaj 5 ATM, potažmo 5 atmosfér, který se u voděodolnosti hodinek využívá. Jednotka ATM je využívána ve spojení s fyzickou atmosférou a až do roku 1977 byla oficiálně využívána pro udávání tlaku, a to v Německu a Rakousku. Následně se však začala používat jednotka bar, kterou už nejspíše moc dobře znáte. Pokud bychom měli mezi sebou srovnat ATM a bar, tak postačí, když uvedeme, že 1 ATM = 1.01325 baru. Hodnota ATM byla odvozena od tlaku vzduchu v nulové nadmořské výšce – zde byl tlak udáván jakožto 1 ATM. Tento tlak je způsobem právě váhou zemské atmosféry, a pokud se ponoříte do vody, tak s každými 10 metry hloubky tlak stoupá o 1 ATM, tedy vyjma prvních 10 metrů, kde je tlak stále 1 ATM. V případě, že se tedy ponoříte do hloubky 50 metrů, znamená to, že je zde tlak 5 ATM. A odtud přichází ona padesátimetrová odolnost.

Zdroj: Apple

Pokud byste si přečetli výše uvedené vysvětlení, tak si i nadále budete myslet, že jsou Apple Watch odolné proti vodě do 50 metrů hloubky. Jenže ono tomu tak není a zcela bez pochyb uznávám, že Apple voděodolnost svých hodinek rozhodně mohl vysvětlit o něco lépe – naštěstí jsme od toho tady ale my. Ve skutečnosti jsou totiž všechny Apple Watch Series 3 a novější přesně schopné odolat tlaku vody až v hodnotě 5 ATM (=5 barů). To v překladu znamená, že pokud například při plavání, umývání rukou, koupání či jiných vodních aktivitách nepřesáhne tlak vody na hladině 5 ATM, tak by měly Apple Watch bez problémů vydržet. Zde už se dostáváme k druhé části jablečné definice, tedy že Apple Watch nejsou určené pro strojní potápění. Teoreticky by měly být schopné odolat, ale určené k tomu nejsou, narozdíl právě od činností u hladiny. Celou definici bych si tedy dovolil upravit následovně:

Apple Watch Series 3 a novější jsou voděodolné až do tlaku vody 5 ATM (=5 barů), který odpovídá 50 metrům hloubky, a to podle normy ISO 22810:2010. Dají se používat u hladiny, například při plavání v bazénu nebo v moři, kromě toho je můžete používat i při koupání či umývání rukou. Neměly by se ale používat při přístrojovém potápění, vodním lyžování a jiných aktivitách, při kterých se dostanou do kontaktu s rychle se pohybující vodou nebo do větších hloubek, při kterých může tlak vody přesáhnout 5 ATM.

Nejnovější Apple Watch Series 7 koupíte zde