Stresujete se v práci? Apple Watch vás na to dokáží upozornit, tento muž je toho důkazem

Není žádnou novinkou, že chytré jablečné hodinky Apple Watch mohou zachránit život – a to mnoha různými způsoby. Jeden z nejnovějších příběhů z této kategorie jasně dokazuje, že se Apple Watch umí postarat nejen o fyzické, ale i o psychické zdraví svých nositelů. Obojí je totiž poměrně těsně provázané, zvlášť pokud jde o chronický stres.

Nový příběh, o který se podělil pracovník v oblasti technologií, ukazuje, jak mohou hodinky Apple Watch osvětlit chronický stres na pracovišti a jak je důležité brát své duševní zdraví vážně. Když Sharath Seeram, 25letý vývojář z Bengalúru, začal na svých hodinkách Apple Watch dostávat upozornění na příliš vysoký srdeční tep, udělal to, co by udělal každý rozumný člověk – šel ke svému lékaři. „Lékař mě nejprve požádal o provedení několika testů, aby zjistil, zda nemám nějaké další fyzické problémy – byl jsem požádán o klinické EKG a několik krevních testů,“ řekl Sharath v rozhovoru pro Times Now. „Po vyhodnocení všech zpráv došla k závěru, že nemám žádné další problémy a že problémy se srdeční frekvencí jsou přímým důsledkem stresu.“

Fotogalerie EKG-FB Tisková konference 18.6.2019 OZP, vyhodnocování EKG z chytrých hodinek Tisková konference 18.6.2019 OZP, vyhodnocování EKG z chytrých hodinek Tisková konference 18.6.2019 OZP, vyhodnocování EKG z chytrých hodinek Tisková konference 18.6.2019 OZP, vyhodnocování EKG z chytrých hodinek Zaznam_EKG ekg_aktivace_cr_13 Vstoupit do galerie

Sharath pracoval v obzvláště stresujícím zaměstnání, které vyžadovalo dlouhou pracovní dobu pod nepodporujícím vedením. Protože ostatní pracovníci kvůli stresujícímu prostředí z firmy odcházeli, na zbývající pracovníky se nabalovala další práce. Jak se ukázalo, zvýšená pracovní zátěž a nepřátelské prostředí měly přímý vliv nejen na Sharathovo duševní, ale i fyzické zdraví. Každý večer se vracel domů vyčerpaný, často s horečkou. Jeho lékař mu doporučil, aby našel způsob, jak snížit stres v práci, nebo aby okamžitě odešel. Domníval se, že pracovat několik měsíců pod stejnou úrovní stresu by mohlo mít dlouhodobé následky pro jeho srdce.

Po změně zaměstnání se Sharathova srdeční frekvence dramaticky snížila, aniž by provedl jakoukoli další změnu životního stylu. Jako poděkování napsal dopis generálnímu řediteli společnosti Apple Timu Cookovi, ve kterém chválil hodinky Apple Watch za to, že mu pomohly brát své duševní zdraví vážně.