Apple Watch mají na kontě další záchranu lidského života

Apple Watch si připisují další dobrý skutek. Již od Apple Watch Series 4 je tady s námi funkce EKG, která dokáže odhalit fibrilaci síní. Zároveň ale tyto hodinky dokáží detekovat nepravidelný srdeční rytmus. Také ale pochopitelně fungují jako jakýsi monitor zdraví. Právě z toho důvodu doporučila dcera své matce jménem Elain Thompson, aby nosila Apple Watch, neboť v roce 2018 prodělala několik záchvatů.

Není tomu tak dávno, co hodinky zjistily nesrovnalosti s Elaininým srdečním rytmem. Poté navštívila svého kardiologa, který ji týden nechal nosit monitor srdce. Tento nástroj odhalil velké výkyvy. V jednom případě dokonce došlo k zastavení srdce, a to na 19 sekund během spánku. Ženě byla diagnostikována srdeční blokáda a dostala kardiostimulátor, který jí pomohl. „Nošení Apple Watch mi zachránilo život. Kdybych nedostala upozornění na svůj nepravidelný srdeční rytmus, k lékaři bych nešla. Teď nosím Apple Watch pořád. Bylo opravdu děsivé zjistit, že mi šlo o život,“ řekla The Independent.“

Aplikace Apple pro elektrokardiogram (EKG) byla představena s Apple Watch Series 4 v roce 2018. Funkce je podobná tradičnímu jednosvodovému elektrokardiogramu. Dokáže odhalit známky fibrilace síní, nepravidelného a často rychlého srdečního rytmu, který může vést ke vzniku krevních sraženin v srdci. Jakmile aplikace běží, uloží křivku, klasifikaci a jakékoli další zaznamenané příznaky v aplikaci Zdraví na iPhonu uživatele, aby jej mohl případně sdílet jako PDF soubor s lékařem.