Apple měl ukrást nápad na klíčovou funkci novějších Apple Watch

Ačkoliv se mnozí jablíčkáři Apple extrémním způsobem idealizují, pravdou je, že ani on není vždy tak úplně čestný. Skvělým příkladem mohou být ostatně patentové rozepře, ve kterých se poměrně často objevuje coby žalovaná strana, která měla nějaký ten patent pro svůj produkt ukrást jeho majiteli. To se ostatně mělo stát i nyní u jednoho z patentů na pulzní oxymetr (tedy měřič hladiny kyslíku v krvi) u Apple Watch 6 a novějších. Vyplývá to alespoň z rozsudku amerického soudu.

Fotogalerie apple watch series 6 lsa 1 apple watch series 6 lsa 2 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 Vstoupit do galerie

Podle dostupných informací měl jeden z patentů na oxymetr ukrást Apple konkrétně společnosti Masimo, která se právě na vývoj pulzních oxymetrů dlouhodobě zaměřuje a je v tomto oboru dlouhodobě velmi uznávaná. Když pak přišel Apple u Apple Watch 6 s možností monitorovat hladinu kyslíku krvi světelnými paprsky ze senzorů na spodní straně hodinek, společnost Masimo poměrně rychle zjistila, že se některá řešení technologie Applu nápadně podobají těm, která má patentována ona. V červnu 2021 proto podala společnost u Komise pro mezinárodní obchod Spojených států žalobu, ve které žádala, aby byly prodeje Apple Watch 6 v USA zastaveny právě kvůli krádeži patentu. A právě zákaz nyní kvůli čerstvému rozhodnutí amerického soudu Applu skutečně hrozí, jelikož žalobu Masima uznal za oprávněnou. Apple se nicméně proti rozsudku odvolá a je pravděpodobné, že se v následujících týdnech a měsících pokusí vše uklidnit pomocí mimosoudního vyrovnání. Ostatně, touto cestou hasí kalifornský gigant své průšvihy pravidelně. To však nic nemění na tom, že se zachoval velmi nečestně.