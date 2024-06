Vysílání Mistrovství světa klubů ve fotbale 2025 se Applu čím dál víc vzdaluje

Na začátku letoška jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple usiluje o vysílací práva k Mistrovství světa klubů ve fotbale, čímž by si tak pro Apple TV+ zajistil další extrémně zajímavý obsah s potenciálem přilákat spousty nových uživatelů. Jak se však zdá, jednání jsou nyní na mrtvém bodě a nic nenaznačuje, že by měl být Apple schopen tuto věc v dohledné době změnit, ba právě naopak.

Podle dřívějších informací se Apple intenzivně zabýval získáním vysílacích práv na nový formát fotbalového Mistrovství světa klubů. Na nový formát „najede“ turnaj spadající pod „hlavičku“ organizace FIFA od roku 2025 s tím, že se jej zúčastní 32 týmů, přičemž zastoupení zde bude mít každá ze šesti světových fotbalových konfederací. V současnosti přitom hrají tuto soutěž jen nejlepší týmy jednotlivých kontinentů, čímž soutěž ve výsledku dost trpí. Odehraje se v ní totiž ve výsledku jen pár zápasů, které navíc nejsou příliš sledované vzhledem k tomu, že fanoušci zpravidla týmy z jiných konfederací příliš neznají a tudíž je pro ně atraktivní vlastně jen tým z jejich konfederace. Tedy, pokud mu vůbec fandí.

Nový turnaj se uskuteční v průběhu června a července 2025 s tím, že 12 týmů do něj pošle Evropa, 6 týmů Jižní Amerika, 4 týmy Asie, 4 týmy Afrika, 4 týmy Střední a severní Amerika, 1 tým Oceánie a 1 tým vyšle pořadatel ze své země. Jednat by se tedy mělo o nevídaný svátek fotbalu, který proti sobě postaví velmi zajímavá mužstva, které se spolu do této chvíle dost možná ještě ani nestřetly. Zájmu ze strany Applu o vysílání turnaje na Apple TV+ se tak absolutně nedalo divit.

Bohužel, podle agentury Bloomberg Apple s FIFA nenašel společnou řeč, kvůli čemuž nyní začala FIFA zkoumat další možnosti distribuce vysílacích práv, kterými by dostala špičkový fotbal mezi lidi. A právě vzhledem k atraktivitě je víceméně jasné, že prodej práv nebude pro FIFA žádný velký problém, ba právě naopak. Pokud se tedy Applu v brzké době nepodaří vše zvrátit, šance získat tuto atraktivní soutěž pro sebe mu proklouzne mezi prsty, což by byla zajisté škoda.