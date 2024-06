Jaké Apple produkty aktuálně používá Tim Cook?

V pozici CEO Applu se nemusíte ptát na to, jaký produkt je zrovna dostupný nebo kolik stojí. Zkrátka si vezmete to, co vám nejvíc vyhovuje. Přesně v té pozici je Tim Cook, který v rozhovoru při příležitosti WWDC, odpověděl pár známým YouTuberům na jejich otázky. Jednou z nich bylo i to, jaké produkty Tim aktuálně používá. Tim nejen, že řekl, co používá, ale řekl také, proč a co na nich miluje. Tim Cook používá iPhone 15 Pro Max, který miluje, protože je stále s ním a měl jej v kapse i během rozhovoru. Natáčí na něj Spatial Videa, která poté sleduje na Vision Pro. Právě to je věc, na kterou používá Vision Pro nejčastěji.

U Tima doma pak najdete také iPad Pro 13″ a co se týká počítačů, používá MacBook Air a občas MacBook Pro. Tim uvedl, že používá oba MacBooky, ale ve skutečnosti častěji používá MacBook Air, než MacBook Pro. Druhým nejdůležitějším produktem od Applu v životě Tima Cooka jsou pak sluchátka AirPods. Jak Tim uvedl, nedokáže přežít den bez toho, aniž by měl v uších své AirPody. Poměrně úsměvné je pak to, že je Cook na veřejnosti vídán již řadu let s Apple Watch, přičemž v současnosti nosí na zápěstí Apple Watch Ultra 2. Na ty si však během rozhovoru ani nevzpomněl. Na celý rozhovor Tima Cooka se může podívat ve videu níže.