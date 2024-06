iPhone se nabíjí pomalu: Co dělat?

Nejrychlejší způsob, jak nabít iPhone, je pomocí rychlonabíječky: alespoň 20W adaptér s kabelem USB-C na Lightning (nebo USB-C na USB-C pro modely iPhone 15). Pokud máte iPhone 8 nebo novější, můžete svůj telefon rychle nabít z „mrtvého“ stavu až na zhruba 50 % baterie za pouhých 30 minut. Za hodinu ho pak můžete nabít úplně. I pouhých 10 minut rychlého nabíjení může zvýšit vaši baterii o desítky procent, takže pokud máte málo času, sáhněte vždy po rychlonabíječce. Apple již k novým telefonům nepřibaluje adaptéry, pouze kabel, ale 20W adaptér od Applu můžete zakoupit prakticky všude – jen vždy dbejte na to, aby se jednalo o certifikované nebo originální příslušenství. Podle Applu můžete použít i jiné kompatibilní rychlonabíjecí adaptéry, ale pro rychlé nabíjení iPhonu 12 a novějších budete potřebovat alespoň 20W adaptér.

Propadáte často zoufalství z pomalého nabíjení vašeho iPhonu? Nebojte se, nejste sami. Mnoho uživatelů si stěžuje na to, že se jejich telefony nabíjejí pomalu, a to i když používají originální nabíječku a kabel. Naštěstí existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste tento problém vyřešili a váš iPhone nabití zrychlili.

Druhým nejrychlejším způsobem nabíjení iPhonu je pomocí MagSafe nabíječky od Applu a 20W adaptéru, ale abyste toho dosáhli, musíte mít iPhone 12 nebo novější – s těmito modely můžete využít rychlejšího 15W bezdrátového nabíjení. Pokud je váš iPhone vybitý, dostanete se přibližně na 30 % baterie za 30 minut bezdrátového nabíjení. To neznamená, že pro rychlé nabíjení můžete použít jakoukoli bezdrátovou nabíječku Qi (průmyslový standard). Zatímco MagSafe nabíječka podporuje 15 wattů, standardní Qi nabíječka vám poskytne pouze 7,5 wattu, což je mnohem pomalejší než MagSafe a jen o něco rychlejší než tradiční 5W síťová nabíječka. Mějte na paměti, že magnetické bezdrátové nabíječky, které nemají certifikaci MagSafe, se budou také nabíjet pomalejší rychlostí 7,5 wattů.

Váš notebook se může zdát jako pohodlný způsob, jak nabít iPhone, zejména pokud trávíte většinu dne u počítače a chcete mít přehled o všech příchozích textových zprávách a oznámeních. Bohužel, váš počítač bude vždy nabíjet telefon pomaleji než jakákoli síťová nebo bezdrátová nabíječka. USB (nebo USB-C) port vašeho počítače nedokáže dodat stejné množství energie jako jakákoli zásuvka v síti. To platí zejména v případě, že máte starší počítač s vadným USB portem nebo nekompatibilní nabíjecí kabel, což může proces nabíjení dále zpomalit.

Nechte svůj iPhone během nabíjení odpočinout

Pokud chcete, aby se váš iPhone nabil co nejrychleji, snažte se ho co nejméně používat. Pokud během nabíjení streamujete videa nebo hrajete hry, baterie se bude nabíjet mnohem pomaleji, takže pokud chcete nabít iPhone opravdu co možná nejrychleji, zkuste ho výjimečně v průběhu nabíjení nechat na pokoji. Než se váš iPhone nabije, můžete si například na Macu přečíst jeden z našich starších článků o zajímavostech, spojených s nabíjením iPhonu.