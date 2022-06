Vadí nabíjení přes noc aneb vše, co jste chtěli vědět o nabíjení iPhone

Zřejmě o ničem se nenapsalo tolik článků v souvislosti se smartphony, jako o jejich nabíjení. Pokud se rozhodnete vyhledat hesla typu „jak správně nabíjet smartphone“, najdete tisíce návodů, z nichž spousta si bude navzájem protiřečit. Abyste v tom jednou provždy měli pořádek, připravili jsme pro vás článek, který by vám měl odpovědět na všechny otázky související se správným nabíjením smartphonů. Všechna fakta vychází přímo z informací od společnosti Apple, informací od servisních techniků a také z velmi sofistikovaného článku, který vyšel v loňském roce v renomovaném magazínu Pc Mag. Pokud tedy s něčím z následujícího textu nebudete souhlasit, máte na to samozřejmě plné právo, ovšem nesouhlasíte pak s tím, co o nabíjení iPhone tvrdí sama společnost Apple.

Lidé se začali bát nabíjení svých telefonů zejména po roce 2017, kdy se objevilo několik případů požáru Samsung Galaxy Note 7. Poté následovaly další články, ve kterých se párkrát do roka psalo o tom, že někomu explodoval nebo zhořel telefon při nabíjení. Tedy hned na úvod si pojďme říct, že na světě je podle analytické společnosti bankmycell.com více než 6,64 miliardy smarpthonů. Případy, kdy došlo k problémům s nabíjením telefonu jsou tak skutečně naprostou raritou, a kromě naprostých výjimek jako Galaxy Note 7 jsou většinou způsobeny nekvalitní nabíječkou, kabelem nebo fyzicky poškozeným telefonem. Pokud tedy používáte originální nebo certifikované příslušenství a váš telefon není na pohled rozbitý, je šance, že by došlo k požáru nebo výbuchu telefonu výrazně menší, než že do vás udeří blesk.

To, o co však většina uživatelů má strach, je, že poškodí během nabíjení baterii samotného telefonu. První, co je potřeba si uvědomit je, že název smartphone neznamená pouze to, že vás telefon dělá chytřejším, ale že se jedná o chytrý telefon, který dokáže sám řídit nabíjení své baterie. To ve výsledku znamená, že sice můžete ovlivnit životnost baterie tím, jak s ním zacházíte, ovšem s výjimkou teplotních vlivů, kterým telefon vystavujete, se jedná skutečně o velmi malé procento vlivu, jenž je v případě, že telefon používáte 2 až 4 roky v podstatě zanedbatelné. Přesto se pojďme podívat na to, co nejvíc ovlivňuje životnost baterie ve vašem smartphone.

Ničí nabíjení přes noc baterii iPhone?

Je jedno, zda telefon nabíjíte v noci nebo ve dne. Problém, o kterém lidé mluví, spočívá v tom, že jej necháte připojený k nabíječce i poté, co je jeho baterie zcela nabitá. iPhone má samozřejmě čip, jenž reguluje nabíjení a nedochází k takzvanému přebití baterie, které by ji mohlo poškodit. Jakmile je telefon nabitý na 100 %, nabíjení telefonu se zkrátka zastaví a telefon se dále nenabíjí. Problém je v tom, že telefon, i když jej nepoužíváte, spotřebovává neustále energii, a tak jakmile klesne stav baterie na 99 %, začne se opět dobíjet ono jedno procento. Tento stav se pak opakuje do chvíle, dokud telefon z nabíječky neodpojíte.

To má jednoduché řešení, stačí zapnout režim optimalizovaného nabíjení. I když jej však nebudete používat, myslete na to, že životnost baterie se udává v cyklech. Jeden cyklus nabití znamená, že se baterie nabije z 0 % na 100 %. To nejdůležitější však je, že se jednotlivé nabití sčítají. Pokud tedy nabijete telefon z 99 % do 100 %, pak to musíte udělat 100x, abyste dosáhli jednoho nabíjecího cyklu. Pokud jej nabijete z 50 % na 100 %, musíte to udělat 2x, abyste dosáhli nabíjecího cyklu. Pokud tedy necháte telefon připojený na nabíječce i poté, co se naplno nabije, jediné, k čemu bude docházet je fakt, že poté, co se 100x nabije z 99% na 100%, vyčerpali jste jeden cyklus z její životnosti.

iPhone vysoká i nízka teplota baterie ničí

To, co na rozdíl od způsobu nabíjení ničí baterii, je teplota. Je jedno, zda se bavíme o teplotě, ve které telefon používáte nebo o teplotě, která vzniká při jeho nabíjení. Extrémní teplo a extrémní chlad jsou dvě věci, které skutečně fyzicky ničí baterii vašeho telefonu. Sám Apple uvádí jako ideální provozní teplotu pro iPhone, iPod, Apple Watch a iPod rozmezí mezi 0 až 35 stupni Celsia. Možná si říkáte, že překročit zejména plusovou teplotu je problém, ale co tak když používáte telefon v létě jako navigaci v autě. Dejte si opravdu dobrý pozor na to, aby byl telefon v létě v chladu a v zimě jej zase nevystavujte mínusovým teplotám. Na webu Applu se pak dočtete, že zcela ideální teplota je dokonce v rozmezí mezi 16 až 22°C.

Pamatujte na to, že teplota je pro baterii mnohem větší zabiják než to, jakým způsobem a jak často ji nabíjíte. Co se teploty týká, je důležité pamatovat i na teplotu při nabíjení. Při tom automaticky dochází ke zvýšení teploty samotného telefonu, a proto jak sám Apple uvádí, je ideální některá pouzdra sundat a při nabíjení je vůbec nepoužívat. Pokud se vám zdá, že je váš telefon při nabíjení výrazně teplejší než běžně, pak jej vytáhněte z nabíjecího pouzdra nebo obalu, radí sám Apple. Co se ještě teploty týká, na internetu můžete narazit na extrémní rady, jako že je vhodné vložit iPhone před nabíjením do mrazáku nebo že jej naopak v zimě po příchodu domů máte položit na radiátor. Nic z toho prosím v žádném případě nedělejte a těchto rad se velmi dobře vyvarujte! Pokud se již telefon ocitne v teplotě mimo tu, jenž doporučuje Apple, pak jej nechte se do pokojové teploty dostat pozvolna a nevystavujte jej prudkým změnám teplot, tím baterii naopak ještě víc uškodíte.

Úplně vybití iPhone není pro baterii dobře

Dříve, za dob pradědečků a prababiček dnešních moderních lithium-iontových baterií, se tradovalo, že je vhodné, aby baterie klesla na nulu a až pak se nabíjela. V současné době to je však zcela naopak. Zcela ideální stav pro baterie v moderních smartphonech je, když jejich baterii udržujete v rozmezí mezi 20 % až 80 % kapacity. Ideální je, když baterii nenecháte klesnout příliš pod 20 % její kapacity. Dobré je, když baterii nabijete v momentě, kdy telefon nabídne možnost přepnutí do úsporného režimu. Jak jsme si již řekli, životnosti baterie, co se počtu cyklů týká, to nijak neškodí, a naopak problém při lithium-iontových bateriích vzniká v momentě, kdy je zcela vybijete.